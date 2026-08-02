韓国人が驚愕した日本の会社文化「隣の席なのにメール」「横文字地獄」
YouTubeチャンネル「韓国 JIN」が、「韓国人が衝撃！日本の会社文化が独特すぎる」と題した動画を公開した。動画では、日本での就業経験を持つJIN、Jihoon、suinの3人が、日本のオフィスで直面した驚きの文化や独特なビジネス用語について、リアルな本音を語り合っている。
話題は、日本のオフィス環境に対する驚きからスタート。韓国では一般的なパーテーションがないことに触れ、「自分が何をやっているのか全部丸見え」と、プライバシーのなさに最初は戸惑ったという。
続いて議論は、日本のビジネス用語の多さに発展。「今内部で揉んでいる」という言葉に対して「何をもんでるの？」と困惑したエピソードや、「プライオリティ」などの「横文字地獄」に衝撃を受けたと告白。さらに、IT用語であるサーバーを「鯖」と漢字で表記する独特の文化には、「築地市場じゃないし」とツッコミを入れ、笑いを誘った。
また、日本の高いコンプライアンス意識にも言及。かつての韓国の厳しい上下関係と比較し、現在の日本では「上司や先輩が部下や後輩の顔色を窺わないといけない」と指摘した。「若い子たちのおかげで働きやすくなった」と感謝しつつも、過剰なハラスメント主張である「ハラハラ（ハラスメントハラスメント）」が存在することにも驚きを見せた。さらに、エビデンスを残すために隣の席でもメールを送り、わざわざ「メール送りました」と口頭で伝えに来る文化には、「メールの意味は？」と首を傾げる場面も。
その他にも、一人で昼食をとる文化や、韓国にはない定期券による交通費支給への羨望など、日韓のビジネス文化の違いが次々と語られた。日本社会で実際に働いてきた3人ならではの鋭い観察眼とユーモア溢れるトークは、日本人が当たり前だと思っている習慣を客観的に見直すきっかけを与えてくれる。
話題は、日本のオフィス環境に対する驚きからスタート。韓国では一般的なパーテーションがないことに触れ、「自分が何をやっているのか全部丸見え」と、プライバシーのなさに最初は戸惑ったという。
続いて議論は、日本のビジネス用語の多さに発展。「今内部で揉んでいる」という言葉に対して「何をもんでるの？」と困惑したエピソードや、「プライオリティ」などの「横文字地獄」に衝撃を受けたと告白。さらに、IT用語であるサーバーを「鯖」と漢字で表記する独特の文化には、「築地市場じゃないし」とツッコミを入れ、笑いを誘った。
また、日本の高いコンプライアンス意識にも言及。かつての韓国の厳しい上下関係と比較し、現在の日本では「上司や先輩が部下や後輩の顔色を窺わないといけない」と指摘した。「若い子たちのおかげで働きやすくなった」と感謝しつつも、過剰なハラスメント主張である「ハラハラ（ハラスメントハラスメント）」が存在することにも驚きを見せた。さらに、エビデンスを残すために隣の席でもメールを送り、わざわざ「メール送りました」と口頭で伝えに来る文化には、「メールの意味は？」と首を傾げる場面も。
その他にも、一人で昼食をとる文化や、韓国にはない定期券による交通費支給への羨望など、日韓のビジネス文化の違いが次々と語られた。日本社会で実際に働いてきた3人ならではの鋭い観察眼とユーモア溢れるトークは、日本人が当たり前だと思っている習慣を客観的に見直すきっかけを与えてくれる。
YouTubeの動画内容
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