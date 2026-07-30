50歳・インリン「メンタルが崩壊しかけた」日本での“孤独な産後”を明かす。今は朝6時起きで市場へ通う3児の母に
2000年代、「エロテロリスト」として一世を風靡したインリンさん（50歳・旧芸名：インリン・オブ・ジョイトイ）。
プライベートでは2008年に日本人男性と結婚、現在は生まれ故郷の台湾で3人の子どもたちと一家5人で暮らしています。
今回女子SPA!は、来日中のインリンさんにインタビュー。台湾での生活や3人の子育てについてたっぷりと語っていただきました。
◆現在は台湾在住。日本には仕事の度に訪れる
──インリンさんは現在、台北市内にお住まいとのことですが、日本にはお仕事の度に来ているんですか？
インリン：そうなんです。短期間の滞在も多いですが、日本にいる間はありがたいことにテレビの収録や取材など忙しくさせていただいています。
実は今、高校生になる長男は日本の学校に通っているので、滞在中は長男と一緒にゴハンに行くこともありますね。「せっかくお母さんが日本にいるんだから、なにか美味しいもの奢ってよ」って、おねだりされることもあります（笑）。
──すごくいい関係ですね！
インリン：長男が日本へ旅立つときは、なにかとバタバタで寂しさを感じる暇がなかったのですが、いざ離れてみると、ふとした瞬間に寂しさが襲ってきましたね。
たとえば買い物に行って、子どもたちが好きな飲み物をカゴに入れようとしたとき、「あ、長男の分はもう買わなくていいんだ」と気づいて、「本当に巣立ってしまったんだな」と少し切なくなることも（苦笑）。
今でこそ笑って話せますが、長男は小さい頃、喘息がひどかったり、すぐに激しいかんしゃくを起こしたりと、なかなか手がかかる子だったんです。
◆「なんで私だけ……」孤独だったワンオペ育児の日々
──初めてのお子さんですし、それは何かと心配になりますね。
インリン：長男が生まれてからの半年間、日本で暮らしていた時期は本当にメンタルが崩壊しかけていました。ちょっと泣くだけで、「何か悪い病気なんじゃないか」と不安でたまらなくなって、夜中に何度も緊急外来へ駆け込んだこともありました。あまりに私が頻繁に訪れるので、やがて先生に顔を覚えられて「お母さん、まずは落ち着いてください」となだめられたことも（笑）。
産後のホルモンバランスの乱れや寝不足でなんともしんどい毎日でした。夫も仕事で忙しく、悪気はないけれど夜泣きに気づかず寝続けるので、当時は「なんで私だけ……」と孤独を感じていたのを覚えています。
──その後、台湾に拠点を移したんですね。
インリン：はい。長男が6か月のときに台湾へ戻ったのですが、実家が近かったことがなによりの救いでしたね。何かあればすぐ母親に相談できるし、「助けてくれる人がいる」という安心感は大きかったです。そこでようやく心に余裕ができました。
◆思春期を迎えた双子は「本当に仲が良い」
──長男さんとは3歳差で、双子のお子さん（男の子と女の子）をご出産されていますね。
インリン：おもしろいことに下の双子は、最初からほとんど手がかからなくて（笑）。小さい頃はおもちゃの取り合いで叩き合ったりもしていましたが、物心ついてからは本当に仲が良くて、お互いに宿題を教え合ったり、同じ学校に通っているのでどちらかが忘れ物をしても片方が必ず覚えていたり。「もし神様がいるとしたら、うまく采配してくれたのかな、上のお兄ちゃんが大変だった分、下の子たちは育てやすくしてくれたんだな」って感謝しましたね。
──そんな双子ちゃんも今は中学1年生。思春期真っ只中ですね。
インリン：そうなんです。そうそう、少し前にこんなことがありました。実は、娘（双子の姉）に対して、とある男の子が「片思いをしているらしい」という噂が、彼女の耳にも入ったみたいなんです。
プライベートでは2008年に日本人男性と結婚、現在は生まれ故郷の台湾で3人の子どもたちと一家5人で暮らしています。
今回女子SPA!は、来日中のインリンさんにインタビュー。台湾での生活や3人の子育てについてたっぷりと語っていただきました。
◆現在は台湾在住。日本には仕事の度に訪れる
──インリンさんは現在、台北市内にお住まいとのことですが、日本にはお仕事の度に来ているんですか？
実は今、高校生になる長男は日本の学校に通っているので、滞在中は長男と一緒にゴハンに行くこともありますね。「せっかくお母さんが日本にいるんだから、なにか美味しいもの奢ってよ」って、おねだりされることもあります（笑）。
──すごくいい関係ですね！
インリン：長男が日本へ旅立つときは、なにかとバタバタで寂しさを感じる暇がなかったのですが、いざ離れてみると、ふとした瞬間に寂しさが襲ってきましたね。
たとえば買い物に行って、子どもたちが好きな飲み物をカゴに入れようとしたとき、「あ、長男の分はもう買わなくていいんだ」と気づいて、「本当に巣立ってしまったんだな」と少し切なくなることも（苦笑）。
今でこそ笑って話せますが、長男は小さい頃、喘息がひどかったり、すぐに激しいかんしゃくを起こしたりと、なかなか手がかかる子だったんです。
◆「なんで私だけ……」孤独だったワンオペ育児の日々
──初めてのお子さんですし、それは何かと心配になりますね。
インリン：長男が生まれてからの半年間、日本で暮らしていた時期は本当にメンタルが崩壊しかけていました。ちょっと泣くだけで、「何か悪い病気なんじゃないか」と不安でたまらなくなって、夜中に何度も緊急外来へ駆け込んだこともありました。あまりに私が頻繁に訪れるので、やがて先生に顔を覚えられて「お母さん、まずは落ち着いてください」となだめられたことも（笑）。
産後のホルモンバランスの乱れや寝不足でなんともしんどい毎日でした。夫も仕事で忙しく、悪気はないけれど夜泣きに気づかず寝続けるので、当時は「なんで私だけ……」と孤独を感じていたのを覚えています。
──その後、台湾に拠点を移したんですね。
インリン：はい。長男が6か月のときに台湾へ戻ったのですが、実家が近かったことがなによりの救いでしたね。何かあればすぐ母親に相談できるし、「助けてくれる人がいる」という安心感は大きかったです。そこでようやく心に余裕ができました。
◆思春期を迎えた双子は「本当に仲が良い」
──長男さんとは3歳差で、双子のお子さん（男の子と女の子）をご出産されていますね。
インリン：おもしろいことに下の双子は、最初からほとんど手がかからなくて（笑）。小さい頃はおもちゃの取り合いで叩き合ったりもしていましたが、物心ついてからは本当に仲が良くて、お互いに宿題を教え合ったり、同じ学校に通っているのでどちらかが忘れ物をしても片方が必ず覚えていたり。「もし神様がいるとしたら、うまく采配してくれたのかな、上のお兄ちゃんが大変だった分、下の子たちは育てやすくしてくれたんだな」って感謝しましたね。
──そんな双子ちゃんも今は中学1年生。思春期真っ只中ですね。
インリン：そうなんです。そうそう、少し前にこんなことがありました。実は、娘（双子の姉）に対して、とある男の子が「片思いをしているらしい」という噂が、彼女の耳にも入ったみたいなんです。