伊ジャーナリストがXで投稿

欧州サッカーのイタリア1部パルマに所属する日本代表GK鈴木彩艶の移籍先に浮上している2つのビッグクラブの名前に、日本人ファンは騒然としている。

北中米ワールドカップ（W杯）でその名を世界に知らしめた守護神の去就に注目が集まっている。

イタリア出身の著名サッカー・ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏は自身のXに「パリ・サンジェルマン（PSG）とユベントスの両者がザイオン・スズキのためにパルマと交渉している」と投稿。2年連続でUEFAチャンピオンズリーグ（CL）を制したPSGとイタリアのビッグクラブが鈴木をターゲットにしていることを明かした。

同氏は「PSGはスズキを将来への投資として見ているが、先発GKの地位は確約できない。ユベントスはディブ（エミリアーノ）・マルティネスとの契約が破綻した場合、スズキを先発GKとして求めている」と両クラブの状況を伝え、「スズキは（移籍を）熱望しているが、パルマから青信号は出ていない」と結んでいる。

欧州を代表する両クラブからの興味が伝えられると、日本人ファンも騒然。X上には驚きの声が並んだ。

「ユベントスとパリに狙われる日本人GKやばすぎだろwww」

「ロマーノがザイオンのPSG移籍の話に触れてるのは熱い」

「つか冷静にパリかユヴェントスのGKが日本代表になるかもなのヤバすぎて草」

「ザイオン、パリとユーヴェとかすげえな」

「うわあ賭けでPSGに行くか スタメン獲れそうなユーヴェに行くか」

「ザイオンはすごすぎるから何処でもいける」

「ユーベに行け、マジで PSGでもスタメンだと思うけどユーベならレジェンドになれるから」

「結構凄いこと起きてる」

「CL王者に望まれるレベルのgkが出てくると思わなかったな」

鈴木は北中米W杯で4試合に出場。抜群の反射神経を活かした好守でピンチを救うだけでなく、正確なキックで攻撃の起点としても活躍した。



（THE ANSWER編集部）