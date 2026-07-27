モバイルバッテリー回収イメージ

KDDIは、東京都内の4店舗でモバイルバッテリーの無料回収を実施する。期間は8月1日～10月31日。

対象店舗は、「au Style SHINJUKU」と「au Style IKEBUKURO」「au Style UENO」「GINZA 456 Created by KDDI」の4つ。

回収は、大きな破損がなく膨張していないモバイルバッテリーが対象。通信事業者やメーカーを問わないため、量販店や他キャリアのショップで購入したものも対象になる。ただし、膨張したものや加熱式たばこ、デジタルカメラなど“モバイルバッテリー以外のリチウムイオン電池内蔵製品”は対象外。

モバイルバッテリーの回収のみであれば、来店予約は不要。

告知ポスター

回収店舗（8月1日～10月31日） au Style SHINJUKU〒160-0022東京都新宿区新宿3丁目25-1（Googleマップ） au Style IKEBUKURO〒170-0013東京都豊島区東池袋1丁目14-1 池袋スクエア 1F/B1F（Googleマップ） au Style UENO〒110-0005東京都台東区上野2丁目7-7 上野HSビル（Googleマップ） GINZA 456 Created by KDDI 〒104-0061東京都中央区銀座4丁目5-6 山野楽器銀座本店ビル（Googleマップ）

モバイルバッテリーについては、近年火災事故が急増しており、要因として不適切な方法での廃棄や、老朽化した製品の使用が挙げられている。廃棄方法は、自治体によりさまざまで、捨て方がわかりづらかったり、そもそも回収していなかったりすることも多い。

今回の取り組みでは、不要になったモバイルバッテリーを、安全かつ気軽に処分できるように、環境整備に向けて検証が進められる。モバイルバッテリーの回収からリサイクルまでの一連の仕組みを検証し、実施地域の拡大を検討するとしている。

なお、回収されたモバイルバッテリーの運搬およびリサイクル業務は、VOLTA（静岡県富士市）が担当する。