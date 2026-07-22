日本ケンタッキー・フライド・チキン（KFC）公式Xアカウントが2026年7月21日、漫才とコントの二刀流日本一を決める賞レース「ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1決定戦」（日本テレビ・読売テレビ系）で優勝したお笑いコンビ「滝音」へのプレゼントの申し出を投稿し、話題を集めている。

「カーネルを3ダースいってるやんけ！」

20日放送の「ダブルインパクト2026」では、出場した8組がファーストステージで漫才もしくはコントのどちらかを選択して披露。審査員の点数が高かった5組がファイナルステージに進む。ファイナルステージではファーストステージで選ばなかったほうのもう一方のネタを披露し、両ステージの合計得点が最も高かったコンビが優勝というルールだ。

優勝を果たした「滝音」はトップバッターで出場し、ファーストステージでは漫才を選択。「親孝行」をテーマとしたしゃべくりネタで会場を沸かせた。

ネタ中、ボケの秋定遼太郎さんが「俺、むっちゃ食うで。俺ケンタッキー行ったら、ひとりでチキン36ピース食うんよ」とすると、さすけさんが「食い過ぎやろ、おい。カーネルを3ダースいってるやんけ！ おいしいけど胸、焼け野原になるよ」とツッコミをいれ、大きな笑いをとっていた。

「3ダース。もしよろしければ、お祝いにお贈りさせてください」

KFC公式Xは21日夜、さすけさんの優勝報告ポストを引用し、「KFC（公式）です。優勝おめでとうございます！」と祝福。

「3ダース。もしよろしければ、お祝いにお贈りさせてください」と呼びかけた。

さすけさんは「光栄です！ いつも舌鼓のドラミングするくらい美味しい体験させてもろておサンクスです！ 始祖のおかげで最高の漫才させてもらいまして！」と応じている。

KFCからの「3ダース」プレゼントの申し出を見た人からは、「カーネルを3ダース、めちゃめちゃ笑いました！」「粋なプレゼントだなあ」「胸が焼け野原になっちゃう」など、盛り上がる声が寄せられている。