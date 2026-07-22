『おちたらおわり』第4話 “明日海”宇垣美里、青年との出会いを何者かに目撃される
宇垣美里が主演し、篠田麻里子が共演するドラマ『おちたらおわり』（中京テレビ・日本テレビ系／毎週水曜24時24分放送）の第4話が22日深夜に放送される。
【写真】明日海（宇垣）はカイ（簡秀吉）と出会う『おちたらおわり』第4話より
本作はすえのぶけいこの同名コミックを実写ドラマ化する“女たちのサバイバルサスペンス”。新築タワーマンションを舞台に、ママ友たちが繰り広げる嫉妬、裏切り、疑いが渦巻く予測不能のバトルを活写する。脚本を手がけるのは連続テレビ小説『純情きらり』（NHK総合）や『大奥』シリーズ（フジテレビ系）の浅野妙子。
■第4話あらすじ
家族ぐるみのグランピングで事件が発生。子供たちが寝静まった夜、心菜（風吹ケイ）が紗都（鈴木紗理奈）の夫・英治（清水海李）を大胆に誘いだす。トレーラーの中で下着姿で迫る心菜に、英治は「無理だって、気づかれたらどうするんだよ！」と抗う。心菜は英治を後ろから抱きしめ手をシャツの中へ伸ばす。
一方、妻の紗都は目を覚ますと、テントにいるはずの夫・英治がいないことに気づく。不安を感じながら英治を探して、キャンプ場をさまようと明かりの灯ったトレーラーハウスを発見する。明かりが灯っていることを不審に思い、トレーラーハウスに近づくとギシギシと何かがきしむ音が聞こえる…。
そして、明日海（宇垣）は、偶然出会った青年・カイ（簡秀吉）がイラストレーターとしての自分のファンであることを知り、親しく話すようになる。すると、その姿を遠くで目撃している人物がいた…。タワマン妻たちの間に亀裂が入り、欲望、嫉妬、裏切りが連鎖していく。
ドラマ『おちたらおわり』は中京テレビ・日本テレビ系にて毎週水曜24時24分放送。
【写真】明日海（宇垣）はカイ（簡秀吉）と出会う『おちたらおわり』第4話より
本作はすえのぶけいこの同名コミックを実写ドラマ化する“女たちのサバイバルサスペンス”。新築タワーマンションを舞台に、ママ友たちが繰り広げる嫉妬、裏切り、疑いが渦巻く予測不能のバトルを活写する。脚本を手がけるのは連続テレビ小説『純情きらり』（NHK総合）や『大奥』シリーズ（フジテレビ系）の浅野妙子。
家族ぐるみのグランピングで事件が発生。子供たちが寝静まった夜、心菜（風吹ケイ）が紗都（鈴木紗理奈）の夫・英治（清水海李）を大胆に誘いだす。トレーラーの中で下着姿で迫る心菜に、英治は「無理だって、気づかれたらどうするんだよ！」と抗う。心菜は英治を後ろから抱きしめ手をシャツの中へ伸ばす。
一方、妻の紗都は目を覚ますと、テントにいるはずの夫・英治がいないことに気づく。不安を感じながら英治を探して、キャンプ場をさまようと明かりの灯ったトレーラーハウスを発見する。明かりが灯っていることを不審に思い、トレーラーハウスに近づくとギシギシと何かがきしむ音が聞こえる…。
そして、明日海（宇垣）は、偶然出会った青年・カイ（簡秀吉）がイラストレーターとしての自分のファンであることを知り、親しく話すようになる。すると、その姿を遠くで目撃している人物がいた…。タワマン妻たちの間に亀裂が入り、欲望、嫉妬、裏切りが連鎖していく。
ドラマ『おちたらおわり』は中京テレビ・日本テレビ系にて毎週水曜24時24分放送。