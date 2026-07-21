きょうは関東や東海で暑さがさらに厳しくなり、熊谷では40℃と、危険な暑さが予想されます。エアコンを使うなどの熱中症対策が必要です。

【猛暑続く 熊谷では40℃予想】

きのうは東海と関東甲信で梅雨明けの発表があり、猛暑日地点は今年最も多くなりました。

きょうも西日本や東日本は高気圧に覆われて、強い日差しが照りつけるでしょう。日差しと暖かな空気で気温がぐんぐん上がっていきます。西日本や東日本は35℃以上の猛暑日になる所が多くなります。東京で36℃、大阪で37℃など体にこたえる暑さが続きそうです。関東や東海ではきのう以上に暑さが厳しくなり、熊谷で40℃と酷暑日になる予想で、前橋、名古屋、岐阜も39℃まで上がるでしょう。

暑い時間の外出は避けて、冷房を使って涼しい場所で過ごすなど、できる限りの暑さ対策をしてお過ごしください。

【午後は雷雨にも注意】

晴れる所が多くなりますが、東北は雲が広がりやすく、にわか雨や雷雨の所があるでしょう。気温の上がる午後は、西日本や東日本も雷雲が発達しやすくなり、内陸を中心にあちこちで急な強い雨や雷雨がありそうです。晴れていても天気の急変にもお気をつけください。

＜きょう21日（火）の各地の予想最高気温＞

札幌：29℃ 釧路：24℃

青森：28℃ 盛岡：32℃

仙台：34℃ 新潟：32℃

長野：35℃ 金沢：34℃

東京：36℃ 名古屋：39℃

大阪：37℃ 岡山：37℃

広島：36℃ 松江：35℃

高知：35℃ 福岡：33℃

鹿児島：34℃ 那覇：32℃

【危険な暑さ続く あすは名古屋も40℃予想】

西日本や東日本では、この先もしばらく猛暑が続き、あすは名古屋、熊谷で40℃の予想です。東海や関東の内陸では、週末にかけて40℃くらいの危険な暑さが続く所がありそうです。体調管理に十分にお気をつけください。

北日本は雲が広がりやすく、あすは東北で雨脚の強まる所があるでしょう。