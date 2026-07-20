40代主婦が語る「子なし」と「子あり」の決定的な違い…夫婦の会話から見えた生活の中心とは
ゆき氏が自身のYouTubeチャンネルで
「【40代子なし夫婦】子どもいなくて人生楽しい？普段の会話から見えてきたものとは」
を公開した。
動画では、子供がいない夫婦の日常的な会話の内容や、そこから見えてきたお互いの価値観、そしてネット上の偏見に対する率直な思いを語っている。
動画の冒頭、ゆき氏は会社の同僚との雑談で「旦那さんと普段どんな会話しているか」と聞かれ、一瞬答えに詰まった出来事を振り返る。
子供がいる夫婦の場合、一日の出来事や学校行事など、自然と「子供」が会話の中心になる一方で、子供がいない自分たちの会話は、家や趣味、仕事、そして「将来どうしたいか」といった「自分たち」のことが中心になると語る。
ゆき氏の家庭では、音楽やお酒、ライブ遠征といった共通の趣味や、仕事に関する話題で大いに盛り上がるという。
「自分たちはどうしたい？」という視点が会話の軸になっており、深夜まで語り合うこともあると明かす。
また、会話が尽きない理由について、「全部同じ必要はないかな」「お互いがお互いに興味を持てるかどうかなんだと思います」と、お互いを尊重する姿勢の重要性を説いた。
終盤では、ネット上の「子供がいない夫婦って何を楽しみに生きているの？」という心ない声に言及し、「楽しみなんか腐るほどありますよ」と一蹴。
「子持ちが勝ち、子なしが勝ち」といった勝敗をつけたがる風潮に対して、「誰と戦ってんだよ」と疑問を呈した。
最後にゆき氏は、「子供がいて幸せならそれで最高、子供がいなくて幸せならそれも最高」と力説。
夫婦の会話内容の違いは「優劣じゃなくて生活の中心が違う、それだけの話」だと結論づけた。
自分らしく楽しく生きる姿勢を発信するゆき氏の言葉は、多様な生き方を肯定する力強いメッセージとなっている。
「【40代子なし夫婦】子どもいなくて人生楽しい？普段の会話から見えてきたものとは」
を公開した。
動画では、子供がいない夫婦の日常的な会話の内容や、そこから見えてきたお互いの価値観、そしてネット上の偏見に対する率直な思いを語っている。
動画の冒頭、ゆき氏は会社の同僚との雑談で「旦那さんと普段どんな会話しているか」と聞かれ、一瞬答えに詰まった出来事を振り返る。
子供がいる夫婦の場合、一日の出来事や学校行事など、自然と「子供」が会話の中心になる一方で、子供がいない自分たちの会話は、家や趣味、仕事、そして「将来どうしたいか」といった「自分たち」のことが中心になると語る。
ゆき氏の家庭では、音楽やお酒、ライブ遠征といった共通の趣味や、仕事に関する話題で大いに盛り上がるという。
「自分たちはどうしたい？」という視点が会話の軸になっており、深夜まで語り合うこともあると明かす。
また、会話が尽きない理由について、「全部同じ必要はないかな」「お互いがお互いに興味を持てるかどうかなんだと思います」と、お互いを尊重する姿勢の重要性を説いた。
終盤では、ネット上の「子供がいない夫婦って何を楽しみに生きているの？」という心ない声に言及し、「楽しみなんか腐るほどありますよ」と一蹴。
「子持ちが勝ち、子なしが勝ち」といった勝敗をつけたがる風潮に対して、「誰と戦ってんだよ」と疑問を呈した。
最後にゆき氏は、「子供がいて幸せならそれで最高、子供がいなくて幸せならそれも最高」と力説。
夫婦の会話内容の違いは「優劣じゃなくて生活の中心が違う、それだけの話」だと結論づけた。
自分らしく楽しく生きる姿勢を発信するゆき氏の言葉は、多様な生き方を肯定する力強いメッセージとなっている。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
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