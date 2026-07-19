大相撲名古屋場所８日目（１９日、愛知・ＩＧアリーナ）、大関から陥落した関脇安青錦（２２＝安治川）が幕内隆の勝（３１＝湊川）を押し出して７勝目（１敗）を挙げた。

安青錦が執念で白星をもぎとった。激しい突っ張り合いの末に相手を押し出した直後、体勢を崩して転倒。土俵下でうずくまった。勝ち名乗りを受けた後も、しばらく両手を土俵について動けない。その後は左足を引きずるようにして花道を引き揚げた。

支度部屋に戻ると、左足親指付近をアイシング。不安を抱えている左足首にテーピングを施して土俵に上がる中、新たなアクシデントに見舞われた。安青錦は「感覚的には指が入っちゃった。（痛みは）ちょっと分からない。親指？ そうっすね」と説明。「相撲の話をしましょう」と自ら話題を変えると「しっかり我慢して最後、あきらめずに踏ん張った。自分らしさが出たと思う」と振り返った。

１場所で大関復帰となる１０勝まであと３勝。優勝争いのトップも守った。安青錦は「体が動いているのは、すごくいいこと。しっかり最後まで取り切れれば。今まで通りしっかり集中して勝負していけたら」。弱音を吐かず、目の前の一番に集中する。