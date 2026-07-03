長野県東御市の母妹死亡事件、元刑事が「無理心中であるならばなぜ逃走を図っていたのか」と指摘
治安戦略アナリスト・小比類巻文隆が「【長野県･東御市】自宅に母と妹の遺体、切りつけられた長男が通報、父は服毒。無理心中か!?：元刑事が解説」を公開した。長野県東御市で発生した凄惨な事件について、元刑事の視点から背景や問題点を独自の考察で展開している。
事件は、長野県東御市の住宅で、49歳の母親と12歳の長女が遺体で発見されたものだ。14歳の長男が46歳の父親に刃物で切りつけられた後、自力で近くのコンビニに助けを求め事件が発覚した。父親は逃走の末、長野市内で身柄を確保され、殺人未遂容疑で緊急逮捕されている。小比類巻氏はこの事件について、「無理心中ということを疑った」としつつも、犯行後に父親が逃走を図っている点に触れ、「無理心中であるならばなぜ逃走を図っていたのか」と指摘した。
さらに小比類巻氏は、被害者となった14歳の長男の心境を深く案じている。「あんなに愛したいのに、自分の父親を。楽しく過ごしてくれた記憶もあったと思う」と語り、信頼すべき親に家族を奪われたショックが、今後の人生に及ぼす影響の深刻さを危惧した。
動画の後半では、法務省が発行した『令和7年版 犯罪白書』の統計データを引用し、令和6年中に殺人被害に遭った19歳以下の未成年が125人に上ることや、略取誘拐・人身売買の被害が520人に達している実態を提示した。小比類巻氏は「せっかく生まれてきた子供たちが、日常や学校で命を落とすことのないよう、大人になるまで見守るための新たな政策が必要な時期ではないか」と総括し、子供の命を守るための抜本的な社会構造の見直しを訴えた。
事件は、長野県東御市の住宅で、49歳の母親と12歳の長女が遺体で発見されたものだ。14歳の長男が46歳の父親に刃物で切りつけられた後、自力で近くのコンビニに助けを求め事件が発覚した。父親は逃走の末、長野市内で身柄を確保され、殺人未遂容疑で緊急逮捕されている。小比類巻氏はこの事件について、「無理心中ということを疑った」としつつも、犯行後に父親が逃走を図っている点に触れ、「無理心中であるならばなぜ逃走を図っていたのか」と指摘した。
さらに小比類巻氏は、被害者となった14歳の長男の心境を深く案じている。「あんなに愛したいのに、自分の父親を。楽しく過ごしてくれた記憶もあったと思う」と語り、信頼すべき親に家族を奪われたショックが、今後の人生に及ぼす影響の深刻さを危惧した。
動画の後半では、法務省が発行した『令和7年版 犯罪白書』の統計データを引用し、令和6年中に殺人被害に遭った19歳以下の未成年が125人に上ることや、略取誘拐・人身売買の被害が520人に達している実態を提示した。小比類巻氏は「せっかく生まれてきた子供たちが、日常や学校で命を落とすことのないよう、大人になるまで見守るための新たな政策が必要な時期ではないか」と総括し、子供の命を守るための抜本的な社会構造の見直しを訴えた。
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チャンネル情報
元警視庁刑事・国際捜査官。1993〜2023年警視庁。爆弾処理班配属後、警視庁中国語通訳を経て国際捜査官に。以降、国内外の銃器・薬物犯罪の情報収集、秘匿捜査に従事する。ほか殺人、強盗、誘拐事件などあらゆる捜査に参加。退官後、30年に及ぶ警察人生の知見を世の中へ貢献すべく治安戦略アナリストとして活動中。