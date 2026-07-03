子供を守るための根本的な社会構造の見直しを提言

家族を奪われた14歳長男の精神的ダメージを危惧

元警視庁刑事が解説「口封じのために生き埋めに」広島で起きた2つの凶悪事件の繋がり

チャンネル情報

元警視庁刑事・国際捜査官。1993〜2023年警視庁。爆弾処理班配属後、警視庁中国語通訳を経て国際捜査官に。以降、国内外の銃器・薬物犯罪の情報収集、秘匿捜査に従事する。ほか殺人、強盗、誘拐事件などあらゆる捜査に参加。退官後、30年に及ぶ警察人生の知見を世の中へ貢献すべく治安戦略アナリストとして活動中。