【京都】太秦映画村「お化け屋敷」リニューアル発表 京都の闇…絶叫予告 新システムも導入【概要】
太秦映画村（京都市右京区）は2日、人気アトラクション『史上最恐のお化け屋敷』のリニューアルを発表した。「仏滅」の8月11日にオープンする。
【画像】怖いビジュアル…太秦映画村『史上最恐のお化け屋敷』リニューアル
新たなお化け屋敷は、今年3月に施設名称を東映太秦映画村から「太秦映画村」に変更し、第1期リニューアルエリアをオープンしたのに続くものとなる。
キャッチコピーは「闇の集う逢魔が時。橋を渡れば戻れない」。京都には「一条戻橋」をはじめとする数多くの怪異伝説が残されている。アトラクションでは、京都独自の怪異文化をエンターテイメントとして再構築し、国内外の来村者に「京都の闇」と「異界の物語」を体感してもらう。
さらに、来園者自身が恐怖の度合いを選択できる「3段階恐怖レベル選択制」を新たに導入し、ホラー初心者から絶叫好きまで幅広く楽しめる体験型アトラクションへと進化する。
■史上最恐のお化け屋敷 〜京都奇譚 一条戻橋〜
京都に伝わる「一条戻橋」の怪異伝説をモチーフに世界観を一新。東映京都撮影所の美術スタッフが手掛ける本格装飾と俳優陣の迫真の演技で、「京都の闇」と「異界の物語」を体感してもらう
・京都の怪異伝説「一条戻橋」をモチーフにした新ストーリー
・東映京都撮影所の美術スタッフが手掛ける本格的な装飾と俳優陣の迫真の演技
・3段階恐怖レベル選択制
1.「甘恐」（初級）：ホラー初心者やファミリー向けコース
2.「中恐」（中級）：史上最恐の世界観を味わえる標準コース
3.「大恐」（上級）：最恐コース
リニューアル日：2026年8月11日（火・祝）仏滅にオープン
営業時間：午前10時〜最終受付午後5時30分
※8月11日（火・祝）〜8月16日（日）は午前10時〜最終受付午後8時30分まで拡大
料金：800円（入村料は別途必要）
【画像】怖いビジュアル…太秦映画村『史上最恐のお化け屋敷』リニューアル
新たなお化け屋敷は、今年3月に施設名称を東映太秦映画村から「太秦映画村」に変更し、第1期リニューアルエリアをオープンしたのに続くものとなる。
キャッチコピーは「闇の集う逢魔が時。橋を渡れば戻れない」。京都には「一条戻橋」をはじめとする数多くの怪異伝説が残されている。アトラクションでは、京都独自の怪異文化をエンターテイメントとして再構築し、国内外の来村者に「京都の闇」と「異界の物語」を体感してもらう。
■史上最恐のお化け屋敷 〜京都奇譚 一条戻橋〜
京都に伝わる「一条戻橋」の怪異伝説をモチーフに世界観を一新。東映京都撮影所の美術スタッフが手掛ける本格装飾と俳優陣の迫真の演技で、「京都の闇」と「異界の物語」を体感してもらう
・京都の怪異伝説「一条戻橋」をモチーフにした新ストーリー
・東映京都撮影所の美術スタッフが手掛ける本格的な装飾と俳優陣の迫真の演技
・3段階恐怖レベル選択制
1.「甘恐」（初級）：ホラー初心者やファミリー向けコース
2.「中恐」（中級）：史上最恐の世界観を味わえる標準コース
3.「大恐」（上級）：最恐コース
リニューアル日：2026年8月11日（火・祝）仏滅にオープン
営業時間：午前10時〜最終受付午後5時30分
※8月11日（火・祝）〜8月16日（日）は午前10時〜最終受付午後8時30分まで拡大
料金：800円（入村料は別途必要）