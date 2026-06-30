ホタテ貝を水着に見立てた「貝殻ビキニ」で一世を風靡した女優の武田久美子さんの23年ぶりとなる写真集（タイトル未定、撮影：ND CHOW、税込4400円）が、9月9日に講談社よりリリースされます。



【写真】撮影中のオフショット。ゴールドビキニがちらり

1989年発売の写真集で後に伝説となる貝殻ビキニを披露したグラビアレジェンドであり、今や女性たちからも支持を集める美のカリスマが、ついに完全復活します。南国の絶景を背景に、抜群のプロポーションを惜しみなく披露。新境地をたっぷり魅せるとともに、過去の大ヒット写真集を想起させるようなオマージュカットも収録。往年のファンはもちろん、SNSで彼女を知った新たな世代も必見の内容となっています。



年齢を重ねても、努力し続ければ人は美しくあり続けられるー時を超えた今の武田さんだからこそ体現できた、エネルギッシュでグラマラスな最高の艶めきをお見逃しなく！



武田さんは「このたび23年ぶりの写真集を、講談社より出させていただくこととなりました。長い時間が経過しましたが、私自身は今が女としての絶頂期だと思っております！ 長年ファンの皆様からは『もういちど写真集をだしてほしい』という声をいただいておりました。ようやくその声にお応えできること、本当にうれしく思っております。ファンの方は、どのカットがかつての写真集のオマージュなのか、探して比べてみるのも楽しいと思います」と喜びを語っています。



武田さんはSNSに「私が表紙を務めるFRIDAYの発売日です 皆様のお気に入りカットがあったら、ぜひ教えて下さいね またインタビューページもありますので、是非チェックしてみて下さい。写真集の発売記念のイベントも計画しております」などと投稿し、撮影時の画像などを公開しています。フォロワーからは「あの貝殻写真集はずっと保管しております ゴールドビキニが素晴らしいですね」「絶対女神の領域」「永遠の女神様」などのコメントが寄せられています。



【武田久美子さんプロフィル】

たけだ・くみこ 愛知県生まれ 1982年に映画『ハイティーン・ブギ』で女優デビュー。歌手としても活躍しながら、数々の写真集を発表し大ヒットを記録。1999年にアメリカに移住し、現在はサンディエゴ在住。美のカリスマとして、女性たちからの支持も集めている。