亀梨の結婚を祝福した松岡昌宏 （C）ORICON NewS inc.

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　俳優の松岡昌宏が6月30日、都内で行われた原沢製薬「ネオレバルミン錠」新CM発表会に登壇した。昨日、結婚を発表した亀梨和也と田中みな実を祝福した。

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　松岡は代表質問でテンションがあがったことを聞かれ、自ら「1番近々、良かったな〜と思ったのは亀梨ですね」と祝福。「亀梨と田中みな実さんのご結婚は『おお〜おめでとう』と心から思いました、うれしいニュースじゃないですか」と晴れやかな笑顔をみせた。

　さらに「和也とみなみちゃん。『タッチ』でしょ！」と人気漫画のタイトルを引き合いに喜び、「達也はYouTube始めたらしいですけどね（笑）」とさりげなく元TOKIOのメンバー山口達也のYouTube開設にも触れた。また亀梨からは報告を受けたそうで「連絡がきたので、おめでたいなと。めでたい、めでたい」と話していた。

　松岡が出演する新CM「タラレバ諸君に」篇は7月1日から放送開始となる。