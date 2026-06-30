松岡昌宏、亀梨和也＆田中みな実の結婚を祝福 直接連絡を受け「めでたい、めでたい」
俳優の松岡昌宏が6月30日、都内で行われた原沢製薬「ネオレバルミン錠」新CM発表会に登壇した。昨日、結婚を発表した亀梨和也と田中みな実を祝福した。
【全身ショット】スーツ姿で大人の色気で魅了した松岡昌宏
松岡は代表質問でテンションがあがったことを聞かれ、自ら「1番近々、良かったな〜と思ったのは亀梨ですね」と祝福。「亀梨と田中みな実さんのご結婚は『おお〜おめでとう』と心から思いました、うれしいニュースじゃないですか」と晴れやかな笑顔をみせた。
さらに「和也とみなみちゃん。『タッチ』でしょ！」と人気漫画のタイトルを引き合いに喜び、「達也はYouTube始めたらしいですけどね（笑）」とさりげなく元TOKIOのメンバー山口達也のYouTube開設にも触れた。また亀梨からは報告を受けたそうで「連絡がきたので、おめでたいなと。めでたい、めでたい」と話していた。
松岡が出演する新CM「タラレバ諸君に」篇は7月1日から放送開始となる。
【全身ショット】スーツ姿で大人の色気で魅了した松岡昌宏
松岡は代表質問でテンションがあがったことを聞かれ、自ら「1番近々、良かったな〜と思ったのは亀梨ですね」と祝福。「亀梨と田中みな実さんのご結婚は『おお〜おめでとう』と心から思いました、うれしいニュースじゃないですか」と晴れやかな笑顔をみせた。
松岡が出演する新CM「タラレバ諸君に」篇は7月1日から放送開始となる。