【ニトリ：スピーカー内蔵 電動リクライニングソファ（シアターソファ（EK7980））】 6月下旬より販売開始 価格 布タイプ：199,900円 本革タイプ：249,900円

スピーカー内蔵 電動リクライニングソファ 布タイプ

ニトリは、一部ニトリ店舗およびニトリネットにて「スピーカー内蔵 電動リクライニングソファ（シアターソファ（EK7980））」の販売を開始した。価格は199,900円より。

本商品は、サウンド体験と振動機能を搭載した電動リクライニングソファ。可動式ヘッドレストの左右に中高音域を担うスピーカー、座面下に重低音を再現するサブウーファー、さらに低音と連動して振動するバイブレーション機能を搭載し、映画やゲームをより臨場感のあるサウンドで楽しめる。

各種設定は右ひじの内蔵パネルから調整可能で、ボリュームやムービー／ゲーミングモードの切り替えも可能。Bluetooth接続でテレビやスマートフォン、タブレットなど、様々なデバイスと連携できる。

ラインナップは布タイプ（199,900円）と本革タイプ（249,900円）の2種類。また、別売りでサイドテーブルがタブレットホルダー、リモコンといったオプションが用意されている。

ニトリ：スピーカー内蔵 電動リクライニングソファ 本革タイプ

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