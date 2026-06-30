「アスレチックス４−９ドジャース」（２９日、サクラメント）

ドジャースの大谷翔平投手が２点リードの六回、第４打席で１８号３ランを放った。強烈な弾丸ライナーだったが、右翼席で大谷のユニホームを着たドジャースファンがなんとダイビングキャッチ。周囲は歓喜に沸き、チームは３連勝で貯金を最多の「２５」に増やした。２位・パドレスに今季最大１１ゲーム差をつける独走状態だ。

先頭のロハスが安打で出塁し、続くラッシングは四球を選び無死一、二塁と好機を作った。左腕、クルックとの対戦で初球を見極めるも、２球目のスイーパーにタイミングを狂わされて空振りした。

３球目の外角スイーパーは見送ってバッティングカウントに。４球目の内角シンカーにバットは空を切り、追い込まれた。５球目、浮いた変化球を完璧に捉えると強烈な打球音を奏で弾丸ライナーで右翼フェンスを越えた。

打球速度１８０キロ超、飛距離約１３２メートルの特大弾。ボールは右翼席で見守っていた大谷のユニホームを着た男性ファンが子どもを抱えながら鮮やかなダイビングキャッチ。これに周囲のファンがガッツポーズを見せるなど大歓声に包まれた。

大谷は第１打席で一ゴロに倒れると、第２打席は好機でボール球を見極めたかに思われたが、ＡＢＳチャレンジにより判定が覆り見逃し三振。第３打席も好機で追い込まれてから一、二塁間へはじき返したが、二直に倒れていた。

本塁打後の第５打席は右前打を放ち、２試合ぶりのマルチ安打を記録。好調の６月で着実に成績を伸ばしている。