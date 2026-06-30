ブラジルGKアリソンとウェベルトンの行動に脚光

ブラジルは現地時間6月29日、北中米ワールドカップの決勝トーナメントで日本と対戦し、2-1で劇的な逆転勝利を収めた。

試合後、ブラジルの守護神たちが見せた行動について、ブラジルメディア「イタチアイア」は「国内外の多くの称賛を集めた」と報じている。

試合は前半29分、佐野に先制ゴールを許してブラジルが1点ビハインドで試合を折り返す苦しい展開となった。しかし後半に入るとブラジルが反撃に出る。後半11分にカゼミーロのゴールで同点に追いつくと、終了間際にFWガブリエル・マルティネッリが劇的な逆転ゴールを奪取し、ブラジルが死闘を制した。

激闘のホイッスルが鳴り響いた後、ピッチ上では対照的な光景が広がった。同メディアは、敗戦に打ちひしがれてピッチに崩れ落ちる日本代表選手たちに対し、GKアリソンとウェベルトンの2人が歩み寄った場面を描写。ブラジルのGKたちは、ショックを隠せない日本の選手たちを慰め、健闘を称えるために挨拶へ向かったという。

この試合後の美しい光景は瞬く間に広まった。同メディアは、日本の選手たちへ向けられたブラジル人選手たちの振る舞いについて「日本選手へのジェスチャーが注目を集める」と言及。その様子を見た国内外のインターネットユーザーから「多くの称賛の声が寄せられている」と伝え、ピッチ内外で見せた両国のリスペクトの姿勢を高く評価していた。（FOOTBALL ZONE編集部）