第47回「佐賀」有田焼・伊万里焼が世界に知られていたり、「佐賀の七賢人」を輩出したりするこの地の本棚には、どんな本が並んでいるのか？【あの町の本棚】

第47回「佐賀」有田焼・伊万里焼が世界に知られていたり、「佐賀の七賢人」を輩出したりするこの地の本棚には、どんな本が並んでいるのか？【あの町の本棚】