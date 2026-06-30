グローバル頂点へ！ NSW「Delivery Partner of the Year」

記事ポイント NSWがStibo Systemsのグローバル最優秀パートナー賞を受賞した2025年アジア太平洋地域賞に続き、世界規模の評価で2年連続の栄誉伴走型支援とデータ活用環境づくりへの取り組みが受賞の決め手 NSWがStibo Systemsのグローバル最優秀パートナー賞を受賞した2025年アジア太平洋地域賞に続き、世界規模の評価で2年連続の栄誉伴走型支援とデータ活用環境づくりへの取り組みが受賞の決め手

NSWは、ポルトガル・リスボンで2026年5月19日〜20日に開催されたStibo Systemsのイベント「PATH 2026」において、グローバルアワード「Delivery Partner of the Year」を受賞しました。

マスターデータ管理分野での伴走型パートナー活動が世界水準と評価され、2025年のアジア太平洋地域賞に続く受賞です。

NSW「Delivery Partner of the Year」

受賞式：2026年5月19日〜20日開催地：ポルトガル・リスボン主催イベント：PATH 2026（Stibo Systems主催）受賞カテゴリ：Delivery Partner of the Year

NSWはシステムインテグレーターとして、データマネジメント製品の販売・導入・運用を一貫して支援し、顧客のデータ活用環境を構築してきた企業です。

Stibo Systemsは、AIを活用したマスターデータ管理を通じて信頼できるデータの実現をリードする企業であり、「Delivery Partner of the Year」は世界各国のパートナーの中から卓越した実績を持つ1社に贈るグローバルアワードです。

伴走型支援が世界評価につながった背景

NSWは、データマネジメント製品の販売から導入・運用に至るまでの一連のプロセスをワンストップで支援しています。

さらに、データ統合開発の実績を活かし、ユーザー向け教育など導入後の活用を見据えた支援を通じて、データ活用を支える環境づくりに取り組んできました。

こうした伴走型の取り組みと顧客ニーズに応じた柔軟な対応がStibo Systemsに評価され、今回の受賞につながりました。

NSWは2025年にアジア太平洋地域のデリバリーパートナー賞を受賞しており、その実績も踏まえてグローバルアワードへの選出に至っています。

Stibo Systems Senior Vice President Gauri Chawlaのコメント

Stibo SystemsのSenior Vice President（Global Alliances）Gauri Chawlaは次のようにコメントしています。

「NSWは、単にプロジェクトを完遂するにとどまらず、常に期待を上回る最高の成果を追求されています。

複雑な課題を世界基準のインパクトへと昇華させ、優れた実行力こそが持続的な成功をもたらすということを自ら証明されました。

国内有数の企業における変革への取り組みは、同社の緻密さ、困難を乗り越える対応力、そして世界水準の実行力と大胆なビジョンが融合したときに、いかに大きな可能性が開かれるかを明確に物語っています。

今後も緊密に連携し、共にお客様のビジネスの成功と、さらなる価値創造を強力に推進していけることを心より楽しみにしています」

NSW 執行役員常務 宇川祐行のコメント

NSWの執行役員常務 サービスソリューション事業本部長 宇川祐行は次のようにコメントしています。

「このたび、Stibo Systemsよりグローバルアワード『Delivery Partner of the Year』に選出いただき、大変光栄に存じます。

今回の受賞は、当社の取り組みを継続してご評価いただいたものと受け止めております。

今後もStibo Systemsとのパートナーシップのもと、お客様のデータ活用を支援し、活用の定着と価値創出に取り組んでまいります」

伴走型の支援スタイルと顧客に根ざしたデータ活用支援を軸に、NSWはグローバル規模で評価されるパートナーとしての実力を示しました。

2025年のアジア太平洋地域賞から2年連続の受賞となり、マスターデータ管理の領域でStibo Systemsとの協業がさらなる顧客価値の創出につながっています。

NSWのグローバルアワード受賞の紹介でした。

よくある質問

Q. NSWはStibo Systemsとどのような支援を行っていますか？

A. データマネジメント製品の販売・導入・運用までを一貫して支援しています。データ統合開発の実績を活かしたユーザー向け教育など、導入後の活用を見据えた伴走型の取り組みを通じて、顧客のデータ活用環境づくりを進めています。

Q. 今回のグローバルアワード受賞は、2025年の受賞とどのような関係がありますか？

A. NSWは2025年にアジア太平洋地域のデリバリーパートナー賞を受賞しており、その実績も踏まえてStibo Systemsのグローバルアワード「Delivery Partner of the Year」への選出につながりました。

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