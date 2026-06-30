大人ニキビが治らない……。皮膚科に受診？市販薬でセルフケア？治療にかかるコストを比較！

コスト比較！皮膚科vs市販薬・セルフケア

大人ニキビの治療にかかる初期費用と、その後も治療を継続した場合のコスト目安を比較しました。



皮膚科での治療（保険診療）の目安

皮膚科で治療する場合、初診時の合計は約3000円前後とされています。



・初診料と処方箋料：約1000～1500円

・薬代（塗り薬、飲み薬など）：約1000～2000円

継続する場合は、2回目以降の通院で再診料が安くなるため負担がぐっと減ります。

また塗り薬は1本で約1ヶ月の使用が目安となっていて、1日あたりのコストが経済的。飲み薬は処方期間が短いことが多く、ジェネリック医薬品を指定すれば2週間分で800円前後とさらに費用を抑えられます。



市販薬・スキンケアの目安

市販の治療薬を買う場合、費用は700円から1800円程度とされています。

安価なもの（資生堂 イハダ、ロート製薬 メンソレータムアクネスなど）から、高機能なもの（マキロン アクネージュ、クレアラシル 治療薬クリーム、エスエス製薬 アンナザルベ・エースなど）までさまざまです。

ニキビ用スキンケア化粧品は1ヶ月のライン使いで約1700～4000円が目安とされています。プロアクティブ、オルビスなど定番セットの価格帯もあれば、ファンケル、百香草など7000円程度かかる商品もあります。

医師や医療機関が開発・監修に携わった「ドクターズコスメ」は1万～3万円を超えるものが多いです。有用成分が強力な効果を発揮する反面、肌に合わないリスクも伴います。



大人ニキビには皮膚科がおすすめ

大人ニキビを根本から治し、繰り返さない肌を作るには、費用面だけでなく治療の確実性からも「皮膚科の受診」が推奨されます。



根本治療が期待できる

市販薬は今起きている炎症を一時的に抑える「対症療法」が中心です。またニキビ用スキンケア化粧品は予防にはなりますが、既にできているニキビを治療する効果までは期待できません。

これらに対して皮膚科の強みは、医療機関でしか処方できない医薬品を使える点にあります。毛穴の詰まりを解消する「アダパレン」や、殺菌・ピーリング作用のある「過酸化ベンゾイル」など、ニキビの根本にはたらくものを処方してくれます。



医師による的確な診断を受けられる

思春期ニキビとは異なり、20代以降の「大人ニキビ」は肌の乾燥、ホルモンバランスの乱れ、食生活やストレスなど、さまざまな要因が複雑に絡み合っています。いろいろな市販品を試して数ヶ月悩むよりも、専門医の薬で1ヶ月集中ケアをするほうが、費用面はもちろん、ニキビに悩むストレスからも早く解放されます。



ニキビが長引く前に受診してトータルコストを抑えよう

大人ニキビが治らず、皮膚科を受診するか市販薬でセルフケアをするか迷った際は、トータルコストの面でも皮膚科での治療がおすすめです。

万が一重症化してニキビ跡ができると、自由診療で数万～数十万円の膨大な治療費がかかるリスクがあります。「たかがニキビ」とためらわず、炎症がひどくなる前の初期段階で受診することが、結果的に費用を抑え、美肌への近道となるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー