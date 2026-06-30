85型「85M550S」

TVS REGZAは、広色域LEDを採用した直下型バックライトの4K液晶レグザ「M550S」6サイズを、7月10日に発売する。ラインナップは85型、75型、65型、55型、50型、43型で、いずれも価格はオープン。市場想定価格は43型「43M550S」で12.1万円前後から。

85型「85M550S」 330,000円前後 75型「75M550S」 242,000円前後 65型「65M550S」 187,000円前後 55型「55M550S」 143,000円前後 50型「50M550S」 132,000円前後 43型「43M550S」 121,000円前後

75型「75M550S」

映像エンジンとして「レグザエンジンZR」を搭載する。同エンジンがパネルのポテンシャルを最大限に引き出し、高画質を実現するという。解像度は全モデル3,840×2,160ドット/4K。

ネット動画の特性に合わせて高画質処理を行なう「ネット動画ビューティ」や地上デジタル放送のノイズを低減する「地デジAIビューティ」、人肌の立体感や質感を向上させる「ナチュラルフェイストーン」、視聴環境の明るさだけでなく、色温度の違いをリアルタイムに検出して、つねに適切な画質に自動調整する「おまかせAIピクチャー」を利用できる。

50型「50M550S」

サウンド面では、メインスピーカーが低音から高音までバランスの良い迫力のあるサウンドを実現するという「レグザパワーオーディオ」を搭載。2基のメインスピーカーを最大出力20W(85型は30W)のアンプで駆動することで、「低音から高音までバランスの良い迫力のあるサウンドを再現するとともに、自然な音像定位と臨場感を実現」する。

そのほか、好きなタレントを登録するだけで関連番組を自動録画する「みるコレ」、レグザの本体スピーカーとヘッドフォン端子、Bluetoothからテレビ音声を同時出力する「親切ヘッドホン」、Apple AirPlay 2、スクリーンミラーリングにも対応する。

各モデルのスタンドを含めた外形寸法と重さは以下のとおり。

85型「85M550S」 189×42.7×113.5cm(幅×奥行き×高さ)/28.5kg 75型「75M550S」 166.8×38.7×100.9cm(同上)/27.5kg 65型「65M550S」 144.6×31.6×88.5cm(同上)/19kg 55型「55M550S」 122.6×28.7×76.1cm(同上)/13.5kg 50型「50M550S」 111.0×28.7×69.5cm(同上)/11.5kg 43型「43M550S」 95.7×22.6×60.6cm(同上)/8.5kg