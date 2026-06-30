ダイソー歴8年のマニアが絶対に手放せない！「一生リピします！」家事が楽になるキッチングッズ

今回は、ダイソーでも人気の定番アイテム『まな板シート』をご紹介します。100均歴8年のマニアな筆者が、何度もリピートするほどお気に入りのアイテム。まな板に1枚敷いておくだけで食材のニオイや汚れ、色移りを防ぎ、その後の片付けも楽になります！カッター付きなので取り出しも簡単。もう手放せません♡

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商品情報

商品名：まな板シート（スライドカッター付）

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：幅24cm×3m

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480772813

100均に8年通い詰めたマニアが何度もリピする定番アイテムとは？

今回は、ダイソーでおなじみの『まな板シート（スライドカッター付）』をご紹介します。

価格は330円（税込）で、キッチングッズ売り場に陳列されていました。

ダイソーはじめとした100均では定番となっているアイテムで、100均に通い詰めて8年の私も何度もリピートするほどお気に入りの商品です！

食材がズレにくいよう凹凸の滑り止め加工が施されているのが特徴の、程よい厚みがあるシートです。

分厚いので包丁でカットしても、シート自体に深い切れ目が入りにくいのがメリット。とても薄いまな板のような感覚です。

箱にスライドカッターが付いているので、青い部分を指でつまんでスライドするだけで、必要な長さに簡単にカットすることができます。

作業中に必要になった際にも、スマートに取り出せるので準備がとても楽です！

『まな板シート（スライドカッター付）』の使い心地は？

ロール状で保存されているので、シートをカットして取り出すと、どうしても丸まってしまいがちです。しかし、我が家では木のまな板を使用しており、まな板を濡らしてシートを乗せることでズレを防ぎ、気持ちよく使うことができています。

お肉や魚などを調理する際はニオイや汚れが付きやすいのですが、このシートを敷くことでまな板を気持ちよく使えて、汚れ落としの負担もかなり軽くなります。

ほかにも、茄子やごぼうなど、まな板に色移りしやすい食材をカットする際にも便利。1枚敷いておくだけで、作業も後片付けも楽になりますよ！

今回は、ダイソーの『まな板シート（スライドカッター付）』をご紹介しました。

330円（税込）なので気軽に買い足しやすいのが嬉しい限り！まだ使ったことがないという方は、ぜひ試してみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。