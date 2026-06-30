9月18日よりヒューマントラストシネマ有楽町、新宿武蔵野館、Bunkamuraル・シネマ 渋谷宮下ほかで公開される映画『モネと時間旅行』の本予告と本ポスターが公開された。

参考：セドリック・クラピッシュによる家族と人生をめぐる物語 『モネと時間旅行』9月18日公開

世界で250万人動員の大ヒットを記録した本作は、『スパニッシュ・アパートメント』『ダンサー イン Paris』を手がけたセドリック・クラピッシュ監督が、かねてより念願であり、自身が愛してやまない“19世紀のパリ”の映像化に挑み、そこに“現代”という2つの時代を交差させた“家族と人生をめぐる物語”。

印象派の巨匠モネはもちろん、ルノワール、セザンヌ、写真家フェリックス・ナダール、作家ヴィクトル・ユゴーなど、実在の芸術家たちが次々と登場し、オルセー美術館、オランジュリー美術館、クロード・モネ「睡蓮の庭」ほか、名作絵画や印象派の聖地も物語を彩っていく。

ノルマンディーの草原に、長い間、閉ざされていた古い屋敷が佇んでいた。相続の権利を持つのは、面識のない30人以上の一族。土地開発のために屋敷を売るように迫られ、パリで暮らすセブ、アブデル、セリーヌ、ギイの親戚4人は、一族を代表して屋敷の調査をすることに。やがて、屋敷の中から印象派の作品らしき絵画や、先祖アデルの手紙や写真を見つける。19世紀にノルマンディーからパリへと旅をし、ベル・エポックの時代を生きた、謎の女性アデル。彼女と絵画にまつわる秘密が解き明かされたとき、過去と現在、理想と現実が出会い、それぞれの人生に新たな扉を開く。

現代の主人公セブを演じるのは、カルティエのコマーシャル撮影でクラピッシュに見出されたアブラム・ヴァプレ。彼と共に遺産の屋敷を捜索する、賑やかで個性的な親戚には、『画家ボナール ピエールとマルト』などのヴァンサン・マケーニュ、『最高の花婿』シリーズのジュリア・ピアトン、『パリのどこかで、あなたと』などクラピッシュ作品でおなじみのジヌディーヌ・スアレムが名を連ねた。

また、19世紀の物語の主人公アデル役は、『スザンヌ、16歳』で監督・主演デビューを果たしたスザンヌ・ランドンが担当。アデルのパリ滞在を支える友人アナトール役を『Winter boy』のポール・キルシェ、ルシアン役を『モンテ・クリスト伯』のヴァシリ・シュナイダー、ノルマンディーに残した恋人ガスパールに役を『Coward（原題）』のヴァランタン・カンパーニュがそれぞれ演じている。さらに、『幻滅』のセシル・ドゥ・フランス、『私は確信する』のオリヴィエ・グルメらが、クラピッシュ監督の熱望により出演している。

公開された予告編は、遺産相続の話し合いのため集められた30人以上の親族が一堂に会する場面から幕を開ける。「皆さんは、1873 年生まれのアデル・ムニエの子孫です」「長年閉ざされてきた彼女の家に入るためには、相続人の立ち会いが必要です」。突然告げられた言葉をきっかけに、これまで面識のなかった4人の親戚たちは古びた屋敷に足を踏み入れることに。そんな4人の前に広がるのは、19世紀末を生きた祖先アデルの人生を今に伝える品々。

やがて映像は、19世紀、アデル（スザンヌ・ランドン）が生きたベル・エポックの時代へと遡っていく。生後まもなく母と離れ離れになったアデルは、「ママがどんな人か知りたい」という想いを胸に、20年ぶりに母と再会するため、ノルマンディーからひとりパリへと旅立つ。美しいパリの街並み、まるでモネの絵画を切り取ったような色とりどりの花で埋まった庭、そして夢に満ちた青年たちとの出会い。華やかで華麗な時代の空気が画面いっぱいに広がっていく。そして、4人が屋敷で発見した絵画をきっかけに、秘められた家族の歴史、世代を超えて受け継がれる想いが明らかになっていく。

あわせて公開された本ポスターは、アデルの思い出の品々を覗き込むように集う親族たちの姿と、ベル・エポック時代のパリを戸惑いながらも、それでも前へと歩み出そうとする若きアデルの姿が切り取られている。（文＝リアルサウンド編集部）