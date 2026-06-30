工業団地へ車5分の滞在拠点！ デベロップ「HOTEL R9 The Yard 鞍手」

記事ポイント デベロップ「HOTEL R9 The Yard 鞍手」開業鞍手工業団地へ車5分圏内のコンテナホテル有事にレスキューホテルとして機能 デベロップ「HOTEL R9 The Yard 鞍手」開業鞍手工業団地へ車5分圏内のコンテナホテル有事にレスキューホテルとして機能

デベロップが、福岡県鞍手郡鞍手町にコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 鞍手」を2026年7月25日(土)に開業します。

工業集積地の出張や長期滞在需要に対応し、有事には災害支援に活用されるホテルです。

「R9 HOTELS GROUP」では全国で148店舗目、「HOTEL R9 The Yard」シリーズとしては140店舗目の開業となります。

デベロップ「HOTEL R9 The Yard 鞍手」

施設名：HOTEL R9 The Yard 鞍手所在地：福岡県鞍手郡鞍手町新延194-1オープン日：2026年7月25日(土)予約受付開始日：2026年7月17日(金)15：00アクセス：【お車】九州自動車道「鞍手IC」より車で約10分アクセス：【電車】JR筑豊本線「中間駅」、JR鹿児島本線「海老津駅」よりタクシーで約15分駐車場：あり(無料)駐車台数：普通車／軽自動車71台敷地面積：4,844m2(1,465坪)客室数：70室客室構成：ダブルルーム63室／ツインルーム7室

「HOTEL R9 The Yard 鞍手」は、九州自動車道「鞍手IC」より車で約10分、県道55号沿いに位置します。

福岡県内で8店舗目の出店となるコンテナホテルです。

建築用コンテナモジュールを利用した独立客室は、隣室と壁を接しない構造で、静粛性とプライバシー性に優れています。

出張や長期滞在に使いやすい立地

車で5分圏内には「鞍手工業団地」をはじめ工場が集積しています。

トヨタ自動車九州の本社(宮田工場)へも車で約10分の場所にあり、出張などビジネス利用の滞在拠点として使えます。

ホテルの向かいにはコンビニエンスストア、車で5分圏内には飲食店やスーパーマーケットなどがあります。

車で約10分のスポーツ・文化施設「グローバルアリーナ」で開催されるスポーツ大会やイベント時の宿泊、周辺ゴルフ場の利用時の前後泊にも活用できます。

13m2のダブルルーム

定員：2名広さ：13m2料金：1名 6,200円／泊〜料金：2名 8,700円／泊〜

シンプルな客室で、宿泊中の飲み物や食品の保存、室内での温めに必要な設備がそろいます。

2名で泊まれるツインルーム

定員：2名広さ：13m2料金：1名 6,200円／泊〜料金：2名 9,700円／泊〜

ゆったり使用できるユニットバス

13m2の室内には、ゆったり使用できるユニットバスがあります。

長期滞在やビジネス利用の滞在中も、客室内で入浴設備を使えます。

有事に機能するレスキューホテル

「HOTEL R9 The Yard」シリーズは、災害など有事の際には「レスキューホテル」として機能します。

平時は宿泊施設として、有事には福岡県をはじめ九州エリアの防災拠点としての役割を担うホテルです。

有事の際には客室をすみやかに被災地へ移設し、避難施設等に利用されます。

レスキューホテルは「日常時」と「非常時」のどちらにおいても役に立つ商品として「フェーズフリー認証」を取得しています。

東日本大震災の経験をもとにした仕組み

レスキューホテルは、2011年の東日本大震災での経験をもとに誕生しました。

震災後には、コンテナ型備蓄倉庫の寄贈や復興従事者用の仮設宿泊施設の建設などのため、現地で支援活動が行われました。

発災後に安心安全なプライベート空間を迅速かつ簡便に提供したいという想いから生まれたものがレスキューホテルです。

2020年4月には、長崎クルーズ船内における新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、レスキューホテル初の有事出動を行っています。

その後も、PCR検査体制強化や臨時医療施設として、自治体や民間の病院で利用されています。

独立した客室構造や室内設備がそろうことで、出張や長期滞在でも周囲を気にしにくい滞在環境として使えます。

工業団地やスポーツ・文化施設、ゴルフ場利用の前後泊など、仕事と周辺目的のどちらにも合わせやすい拠点です。

平時の宿泊施設でありながら、有事には客室を被災地へ移設する仕組みを備え、地域の防災にもつながるホテルです。

デベロップ「HOTEL R9 The Yard 鞍手」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「HOTEL R9 The Yard 鞍手」はいつ開業しますか？

A. 「HOTEL R9 The Yard 鞍手」は、2026年7月25日(土)に開業します。

予約受付開始日は2026年7月17日(金)15：00です。

Q. 「HOTEL R9 The Yard 鞍手」はどこにありますか？

A. 所在地は福岡県鞍手郡鞍手町新延194-1です。

九州自動車道「鞍手IC」より車で約10分、JR筑豊本線「中間駅」、JR鹿児島本線「海老津駅」よりタクシーで約15分です。

Q. 客室は何が用意されていますか？

A. 客室数は70室で、ダブルルーム63室、ツインルーム7室です。

どちらも定員は2名、広さは13m2です。

Q. レスキューホテルとは何ですか？

A. 「HOTEL R9 The Yard」シリーズは、災害など有事の際に「レスキューホテル」として機能します。

有事には客室を被災地へ移設し、避難施設等に利用されます。

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