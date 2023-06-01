森保監督は冨安や谷口、佐野らをスタメンで起用

日本代表は現地時間6月29日（日本時間30日）、アメリカ・テキサス州のヒューストン・スタジアムで行われたFIFA北中米ワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦でブラジル代表と対戦し、前半29分にMF佐野海舟のミドルシュートで先制点を奪った。

前半29分に試合が動いた。中盤でボールを奪った佐野がそのまま1人でドリブルで持ち込むと、そのまま右足を振り抜いた。グラウンダーでの右足シュートはゴール左隅へと突き刺さり、先制点となった。8割近くをブラジルサポーターが占めたスタジアムは騒然となった。

日本はグループステージ初戦のオランダ戦で2-2のドロー発進。MF中村敬斗が同点ゴール、MF鎌田大地が終盤に劇的ゴールを決めて、貴重な勝ち点1を掴み取った。第2戦のチュニジア戦では4-0の快勝。FW上田綺世がW杯初ゴールを含む2得点を挙げた。第3戦のスウェーデン戦は1-1のドロー。1勝2分け、勝ち点5のF組2位で決勝トーナメントへ駒を進めた。

ブラジルとはW杯での対戦は2006年ドイツ大会以来20年ぶり。当時はFW玉田圭司がゴールを挙げたものの1-4で完敗を喫しており、過去の通算成績は1勝2分11敗。昨年10月の親善試合では0-2から逆転勝ちという歴史的初勝利を飾った。その勢いそのままに、森保ジャパンが王国撃破へ向けて先手を取った。（FOOTBALL ZONE編集部）