輝くラメ糸で刺繍。明日花キララがプロデュースのWhip Bunnyに夏ランジェリーが登場

fast stepはこのほど、明日花キララさんがプロデュースするランジェリーブランド「Whip Bunny（ホイップバニー）」から夏ランジェリーを発売しました。

■ピオニーをイメージしたデザインなど5種類を展開

「Lumiere Peony Bra&Shorts」は、ピオニーをイメージ。輝くラメ糸で刺繍されたチュールレースの上から、色鮮やかなグラデーションプリントを重ねることで、幻想的なデザインに仕立てました。

「Spark Rich Flower Bra&Shorts」は、宝石をイメージした大輪の花にビジューを添え、立体的なアップリケでバストを彩るデザインを採用しています。

「Butterfly Rose Garden Bra&Shorts」は、バラの庭園を舞う蝶たちを描きました。ツタ柄と蝶の刺繍に、水彩画のようなローズプリントを重ねた奥行きのあるデザインに仕上げています。

「Gorgeous Shine Rose Choker Bra&Shorts」は、鮮やかなラメ入りのバラのエンブレースが特徴。ケミカルレースを贅沢にあしらい、チョーカーを付けました。

「Noble Jewel Rose Bra&Shorts」は、箔加工を施した繊細なレースに、立体的な薔薇と宝石をモチーフにしたオリジナルレースを贅沢に重ね合わせています。

■商品概要

商品名：Lumiere Peony Bra&Shorts

価格：7,480円

ブラジャーsize：B〜Gカップ／アンダーバスト65〜75

ショーツsize：B65〜D75／EFG65／EFG70 Mサイズ（ヒップ:87-95cm）、EFG75のみ Lサイズ（ヒップ:92-100cm）

カラー：Peony Purple、Peony Pink

商品名：Spark Rich Flower Bra&Shorts

価格：7,920円

ブラジャーsize： B〜Gカップ／アンダーバスト65〜75

ショーツsize：B65〜D75／EFG65／EFG70 Mサイズ（ヒップ87-95cm）、EFG75のみ Lサイズ（ヒップ92-100cm）

カラー：Spark Pink、Spark Black

商品名：Butterfly Rose Garden Bra&Shorts

価格：7,920円

ブラジャーsize：B〜Gカップ／アンダーバスト65〜75

ショーツsize：B65〜D75／EFG65／EFG70：Mサイズ（ヒップ87-95cm）、EFG75のみ Lサイズ（ヒップ92-100cm）

カラー：Blue Butterfly、Black Butterfly

商品名：Gorgeous Shine Rose Choker Bra&Shorts

価格：7,480円

ブラジャーsize：B〜Gカップ／アンダーバスト65〜75

ショーツsize：B65〜D75／EFG65／EFG70 Mサイズ（ヒップ87-95cm）、EFG75のみ Lサイズ（ヒップ92-100cm）

カラー：YELLOW、ROSEPINK

商品名：Noble Jewel Rose Bra&Shorts

価格：7,480円

ブラジャーsize：B〜Gカップ／アンダーバスト65〜85

ショーツsize：B65〜D75／EFG65／EFG70 Mサイズ（ヒップ:87-95cm）、EFG75／80／85 Lサイズ（ヒップ92-100cm）

カラー：Loyal Navy、Dusty Wine

（フォルサ）