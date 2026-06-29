W杯スウェーデン代表選手が話題「王子様みたい」「イケメンすぎる」途中出場で視線集中
【モデルプレス＝2026/06/29】「FIFAワールドカップ2026」（W杯）の1次リーグF組、日本代表対スウェーデン代表戦（日本時間26日開催）が行われ、スウェーデン代表のルーカス・ベリヴァル選手の甘いマスクが話題を呼んでいる。
【写真】「王子様みたい」W杯スウェーデン代表選手のプライベートショット
本試合は両チーム一歩も譲らず、白熱した試合となり、1対1の引き分けとなった。日本では平日あさ8時からの中継だったにも関わらず、多くの人が見守った。SNSでも盛り上がりを見せる中、べリヴァル選手の甘いマスクも話題に。べリヴァル選手を初めて知った人も多く「王子様みたい」「イケメンすぎる」「見惚れた」「かっこよすぎ」などの声が上がった。
べリヴァル選手は、所属するクラブのトッテナム・ホットスパーFC（イギリス）で今期23試合に出場。その優れたテクニックが評価され、W杯に臨むスウェーデン代表26人に選出された。本試合ではチームメイトの負傷というアクシデントを受け、途中出場。急遽ピッチに立ったにも関わらず、存在感を放った。（modelpress編集部）
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◆ルーカス・ベリヴァル選手、スウェーデン戦で注目集める
本試合は両チーム一歩も譲らず、白熱した試合となり、1対1の引き分けとなった。日本では平日あさ8時からの中継だったにも関わらず、多くの人が見守った。SNSでも盛り上がりを見せる中、べリヴァル選手の甘いマスクも話題に。べリヴァル選手を初めて知った人も多く「王子様みたい」「イケメンすぎる」「見惚れた」「かっこよすぎ」などの声が上がった。
◆ルーカス・ベリヴァル選手、途中出場で存在感放つ
べリヴァル選手は、所属するクラブのトッテナム・ホットスパーFC（イギリス）で今期23試合に出場。その優れたテクニックが評価され、W杯に臨むスウェーデン代表26人に選出された。本試合ではチームメイトの負傷というアクシデントを受け、途中出場。急遽ピッチに立ったにも関わらず、存在感を放った。（modelpress編集部）
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