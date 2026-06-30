【ファミマ】6月30日スタート「1個買うと1個もらえる」第2弾は10種！アプリ会員限定の「1個買うと1個もらえる」も。

ファミリーマートは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを2026年6月30日から実施しています。

お菓子や飲料、インスタント食品などバラエティ豊かな無料券

まずは、6月30日から7月6日まで実施している「ファミマのおトクが止まらない！？1個買うと、1個もらえる」キャンペーン第2弾を紹介します。

1個目の対象商品は、明治「ガルボ ポケットパック」の「チョコ」「ガトーショコラ抹茶仕立て」「つぶ練り苺」「ほろにがブラック」。

いずれか1個を購入すると、同商品のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

2個目の対象商品は、不二家「カントリーマアム」の「チョコまみれ」（48g）と「ミニバニラ」です。

どちらか1個を購入すると、「ホームパイチビだらけパウチ」1個と引き換えられる無料券がもらえます。

3個目の対象商品は、湖池屋「スティックカラムーチョ ホットチリ味」と「スコーン 絶品焼きとうもろこし」です。

どちらか1個を購入すると、「ストロング」の「サワークリームオニオン」「辛レモン」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

4個目の対象商品は、亀田「パウダー250％ ハッピーターン」「技のこだ割り たまり醤油だれ」です。

どちらか1個を購入すると、「パウダー250％ハッピーターン」1個と引き換えられる無料券がもらえます。

5個目の対象商品は、エースコック「わかめオールスター わかめラーメン しょうゆ」。

1個購入すると、「ミニわかめラーメン ごましょうゆ」1個と引き換えられる無料券がもらえます。

6個目の対象商品は、ファミマル「ソース焼そば からしマヨネーズ付き 大盛」です。

1個購入すると、マルちゃん「ワンタン」の「しょうゆ味」「とんこつ」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

なお、北海道のみ「ワンタン スープカレー」も対象です。

7個目の対象商品は、サントリー「サントリー天然水」（550ml）。

1本購入すると「きりっと果実 ピンクグレープフルーツ＆マスカット」（600ml）、「きりっとヨグ 朝摘みレモン＆ヨーグルト味」（590ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

8個目の対象商品は、コカ・コーラ「ジョージア ブラック」（500ml）です。

1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。

なお、ホットは対象外です。

9個目の対象商品は、コカ・コーラ「ジョージア カフェラテ」（500ml）。

1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。

なお、ホットは対象外です。

10個目の対象商品は、アサヒ「カルピスウォーター」と「三ツ矢サイダー」（各500ml）です。

どちらか1本を購入すると、同商品のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、いずれも7月7日7時から13日まで。

ファミペイ払いでもらえる無料クーポンも

ファミマのアプリ「ファミペイ」のバーコードをスキャンして、対象商品をファミペイ払いで購入すると無料クーポンがもらえます。

対象商品は、ロッテ「アクオ」の「ソルティレモン」「クールブレイク」。

どちらか1個を購入すると、「アクオ」の「クリアブルーミント」「グリーンミント」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は7月7日から13日まで。

麺類がお得に

【麺類50円引き】

6月30日から7月6日までの期間、冷たい麺・温かい麺を購入すると、次回使える50円引きクーポンがもらえます。

パスタ・焼麺（焼きそばなど）・生麺・袋麺・カップ麺・冷凍麺・麺入りサラダ・グラタン類・お好み焼きは対象外です。

また、沖縄県はキャンペーン対象外。他のセール・割引券・引換券との併用はできません。

クーポンの利用期間は6月30日7時から7月13日までです。

【雪印コーヒー30円引き】

6月30日から7月13日までの期間、「雪印コーヒー」（500ml）に使える30円引きファミペイクーポンを配信しています。

なお、沖縄県では実施していません。

【リポビタンD100円引き】

6月30日から7月13日までの期間、「リポビタンD8」「リポビタンD11」（いずれも指定医薬部外品）のどちらか1個に使える100円引きファミペイクーポンを配信しています。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ