【ファミマ】6月30日スタート「1個買うと1個もらえる」第2弾は10種！アプリ会員限定の「1個買うと1個もらえる」も。
ファミリーマートは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを2026年6月30日から実施しています。
お菓子や飲料、インスタント食品などバラエティ豊かな無料券
「1個買うと1個もらえる」キャンペーン
まずは、6月30日から7月6日まで実施している「ファミマのおトクが止まらない！？1個買うと、1個もらえる」キャンペーン第2弾を紹介します。
1個目の対象商品は、明治「ガルボ ポケットパック」の「チョコ」「ガトーショコラ抹茶仕立て」「つぶ練り苺」「ほろにがブラック」。
いずれか1個を購入すると、同商品のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。
2個目の対象商品は、不二家「カントリーマアム」の「チョコまみれ」（48g）と「ミニバニラ」です。
どちらか1個を購入すると、「ホームパイチビだらけパウチ」1個と引き換えられる無料券がもらえます。
3個目の対象商品は、湖池屋「スティックカラムーチョ ホットチリ味」と「スコーン 絶品焼きとうもろこし」です。
どちらか1個を購入すると、「ストロング」の「サワークリームオニオン」「辛レモン」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。
4個目の対象商品は、亀田「パウダー250％ ハッピーターン」「技のこだ割り たまり醤油だれ」です。
どちらか1個を購入すると、「パウダー250％ハッピーターン」1個と引き換えられる無料券がもらえます。
5個目の対象商品は、エースコック「わかめオールスター わかめラーメン しょうゆ」。
1個購入すると、「ミニわかめラーメン ごましょうゆ」1個と引き換えられる無料券がもらえます。
6個目の対象商品は、ファミマル「ソース焼そば からしマヨネーズ付き 大盛」です。
1個購入すると、マルちゃん「ワンタン」の「しょうゆ味」「とんこつ」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。
なお、北海道のみ「ワンタン スープカレー」も対象です。
7個目の対象商品は、サントリー「サントリー天然水」（550ml）。
1本購入すると「きりっと果実 ピンクグレープフルーツ＆マスカット」（600ml）、「きりっとヨグ 朝摘みレモン＆ヨーグルト味」（590ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。
8個目の対象商品は、コカ・コーラ「ジョージア ブラック」（500ml）です。
1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。
なお、ホットは対象外です。
9個目の対象商品は、コカ・コーラ「ジョージア カフェラテ」（500ml）。
1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。
なお、ホットは対象外です。
10個目の対象商品は、アサヒ「カルピスウォーター」と「三ツ矢サイダー」（各500ml）です。
どちらか1本を購入すると、同商品のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。
引換期間は、いずれも7月7日7時から13日まで。
ファミペイ払いでもらえる無料クーポンも
ファミマのアプリ「ファミペイ」のバーコードをスキャンして、対象商品をファミペイ払いで購入すると無料クーポンがもらえます。
対象商品は、ロッテ「アクオ」の「ソルティレモン」「クールブレイク」。
どちらか1個を購入すると、「アクオ」の「クリアブルーミント」「グリーンミント」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。
引換期間は7月7日から13日まで。
麺類がお得に【麺類50円引き】
6月30日から7月6日までの期間、冷たい麺・温かい麺を購入すると、次回使える50円引きクーポンがもらえます。
パスタ・焼麺（焼きそばなど）・生麺・袋麺・カップ麺・冷凍麺・麺入りサラダ・グラタン類・お好み焼きは対象外です。
また、沖縄県はキャンペーン対象外。他のセール・割引券・引換券との併用はできません。
クーポンの利用期間は6月30日7時から7月13日までです。【雪印コーヒー30円引き】
6月30日から7月13日までの期間、「雪印コーヒー」（500ml）に使える30円引きファミペイクーポンを配信しています。
なお、沖縄県では実施していません。【リポビタンD100円引き】
6月30日から7月13日までの期間、「リポビタンD8」「リポビタンD11」（いずれも指定医薬部外品）のどちらか1個に使える100円引きファミペイクーポンを配信しています。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部
Written by: 加藤みずほ