ファミレスの味が「1食約400円」!? すかいらーくが圧倒的コスパの冷凍セットで仕掛ける“生活応援”の裏側とは
子どもの夏休みが近づくと、毎年頭を悩ませるのが「お昼ごはん問題」ですよね。筆者の家にも小学生の息子が2人いますが、給食がなくなるだけで食事作りの負担が一気に増え、本当に大変です。
◆すかいらーくグループの「ラクチン♪真夏の生活応援バッグ」
毎日の昼食を用意するのは骨が折れるため、「手軽で子どもが喜ぶものはないか」と考えていた時、楽天市場で見つけたのがすかいらーくグループの「ラクチン♪真夏の生活応援バッグ」でした。
「すかいらーく ラクチン♪真夏の生活応援バッグ」は、すかいらーくグループの人気冷凍食品が詰め合わせになった商品で、今回はAセット（5種5袋＋お楽しみ商品2品）を3980円（税込・送料無料）で購入してみました。実際に商品をお試ししつつ、企画の背景やこだわりについて、すかいらーく広報担当者に話を聞いてみました。
商品は楽天市場で購入後、クール便で到着。忙しい日やのんびりしたい休日など、レンチンや湯せん、フライパンでの簡単調理だけで、自宅にいながらファミレス気分が楽しめるのが嬉しいポイントです。セット内容があらかじめ確認できるので、「何が入っているか分からない」という不安がないのもいいですね！
◆広報担当者に聞いた「生活応援バッグ」誕生秘話
――「ラクチン♪真夏の生活応援バッグ」を企画したきっかけを教えてください。
「夏は暑さで、火を使う料理や買い物自体が億劫になる季節です。猛暑の中、キッチンに立つ時間を極力減らしていただきたいという思いと、物価高への対応という2つの理由から企画しました。肉体的にも精神的にも『ラクチン』になっていただければと考えています」
――今回の商品開発で特に重視したポイントは？
「レンジ調理でそのまま食べられるプレート商品を多めに詰め合わせていることです。定番人気のチーズINハンバーグ、餃子、炒飯、から揚げなどに加え、ミールキットも取り入れた点が、これまでのセットとの大きな違いです」
――物価高を踏まえ、どのようなニーズを意識しましたか？
「外食価格も上昇する中、自炊をしたくても忙しくてできない方が増えています。そこで『コスパ』と『タイパ』の両立を目指しました。A〜Eセットまで、3980円から14800円までご予算に応じて選べるようにしており、大容量のEセットなら1食あたり約400円とお買い得です」
――外食チェーンの冷凍食品を利用するメリットや、購入者の反響はいかがですか？
「圧倒的な手軽さと安心のクオリティです。手間のかかるメニューでも温めるだけでレストランの味を楽しめます。利用者からは『子どもが喜ぶ』という声が想定以上に多く、『近所にバーミヤンがないので餃子を購入した』というお声も印象的でした」
――共働き家庭や子育て世帯からは、どのような声がありますか？
「『冷凍庫にあるだけで心の余裕が生まれる』『火を使わずに済む商品は、留守番中の子どもの食事にも役立つ』といった声をいただいています。お弁当向けに開発したわけではありませんが、から揚げや餃子、ハンバーグなどはお弁当にも使いやすいと思います」
――ちなみに、社内で特に評価が高かった商品はありますか？
「ミールキットの『回鍋肉』と『八宝菜』です。回鍋肉はキャベツ、八宝菜は白菜を用意するだけで本格的な味付けになり、お店の味が手軽に楽しめると高評価でした」
――店舗メニューを冷凍食品化する際の苦労や、今後の展望を教えてください。
「店舗レシピを参考にしながらも、『電子レンジで均一においしく温まる設計』が必要なため、その点には苦労しています。今後は、すかいらーくグループが持つ多様なブランドの味をさらに拡充し、通販限定商品なども企画していきたいですね」
◆すかいらーくグループの「ラクチン♪真夏の生活応援バッグ」
毎日の昼食を用意するのは骨が折れるため、「手軽で子どもが喜ぶものはないか」と考えていた時、楽天市場で見つけたのがすかいらーくグループの「ラクチン♪真夏の生活応援バッグ」でした。
商品は楽天市場で購入後、クール便で到着。忙しい日やのんびりしたい休日など、レンチンや湯せん、フライパンでの簡単調理だけで、自宅にいながらファミレス気分が楽しめるのが嬉しいポイントです。セット内容があらかじめ確認できるので、「何が入っているか分からない」という不安がないのもいいですね！
◆広報担当者に聞いた「生活応援バッグ」誕生秘話
――「ラクチン♪真夏の生活応援バッグ」を企画したきっかけを教えてください。
「夏は暑さで、火を使う料理や買い物自体が億劫になる季節です。猛暑の中、キッチンに立つ時間を極力減らしていただきたいという思いと、物価高への対応という2つの理由から企画しました。肉体的にも精神的にも『ラクチン』になっていただければと考えています」
――今回の商品開発で特に重視したポイントは？
「レンジ調理でそのまま食べられるプレート商品を多めに詰め合わせていることです。定番人気のチーズINハンバーグ、餃子、炒飯、から揚げなどに加え、ミールキットも取り入れた点が、これまでのセットとの大きな違いです」
――物価高を踏まえ、どのようなニーズを意識しましたか？
「外食価格も上昇する中、自炊をしたくても忙しくてできない方が増えています。そこで『コスパ』と『タイパ』の両立を目指しました。A〜Eセットまで、3980円から14800円までご予算に応じて選べるようにしており、大容量のEセットなら1食あたり約400円とお買い得です」
――外食チェーンの冷凍食品を利用するメリットや、購入者の反響はいかがですか？
「圧倒的な手軽さと安心のクオリティです。手間のかかるメニューでも温めるだけでレストランの味を楽しめます。利用者からは『子どもが喜ぶ』という声が想定以上に多く、『近所にバーミヤンがないので餃子を購入した』というお声も印象的でした」
――共働き家庭や子育て世帯からは、どのような声がありますか？
「『冷凍庫にあるだけで心の余裕が生まれる』『火を使わずに済む商品は、留守番中の子どもの食事にも役立つ』といった声をいただいています。お弁当向けに開発したわけではありませんが、から揚げや餃子、ハンバーグなどはお弁当にも使いやすいと思います」
――ちなみに、社内で特に評価が高かった商品はありますか？
「ミールキットの『回鍋肉』と『八宝菜』です。回鍋肉はキャベツ、八宝菜は白菜を用意するだけで本格的な味付けになり、お店の味が手軽に楽しめると高評価でした」
――店舗メニューを冷凍食品化する際の苦労や、今後の展望を教えてください。
「店舗レシピを参考にしながらも、『電子レンジで均一においしく温まる設計』が必要なため、その点には苦労しています。今後は、すかいらーくグループが持つ多様なブランドの味をさらに拡充し、通販限定商品なども企画していきたいですね」