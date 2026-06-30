マクドナルド、平日昼限定「ひるまック」が“さらにお得に” 無料サイズアップキャンペーン【5日間限定で実施】
日本マクドナルドは、平日ランチ限定セット「ひるまック」を対象に、「マックフライポテト」と「ドリンク」のMサイズをLサイズへ無料で変更できるキャンペーンを、7月6日から7月10日までの5日間限定で実施する。
【写真】「ビッグマック」など5種類を通常より最大80円おトクな金額で提供
「ひるまック」は、平日午前10時30分から午後2時まで販売されるランチセット。「ビッグマック」「ダブルチーズバーガー」「てりやきマックバーガー」「てりやきチキンフィレオ」「フィレオフィッシュ」の5種類を、通常より最大80円おトクな600円〜690円で提供している。
2022年3月22日から2025年12月31日までの平日ランチタイムの販売数は累計2億セットを突破。通常は100円追加でポテトとドリンクをLサイズへ変更できるが、キャンペーン期間中は追加料金なしでサイズアップできる。
無料サイズアップキャンペーンは、昨年5月に初めて実施され好評を集めた人気企画。今回は再実施となり、ボリュームアップしたランチを追加料金なしで楽しめる。
また、7月6日から放送される「ひるまック」の新CMには、妻夫木聡と高石あかりが再共演。映画のような緊迫感のあるストーリーを通じて、期間限定キャンペーンの魅力を訴求する。あわせて、Xでのキャンペーンなど各種プロモーションも展開する。
【写真】「ビッグマック」など5種類を通常より最大80円おトクな金額で提供
「ひるまック」は、平日午前10時30分から午後2時まで販売されるランチセット。「ビッグマック」「ダブルチーズバーガー」「てりやきマックバーガー」「てりやきチキンフィレオ」「フィレオフィッシュ」の5種類を、通常より最大80円おトクな600円〜690円で提供している。
無料サイズアップキャンペーンは、昨年5月に初めて実施され好評を集めた人気企画。今回は再実施となり、ボリュームアップしたランチを追加料金なしで楽しめる。
また、7月6日から放送される「ひるまック」の新CMには、妻夫木聡と高石あかりが再共演。映画のような緊迫感のあるストーリーを通じて、期間限定キャンペーンの魅力を訴求する。あわせて、Xでのキャンペーンなど各種プロモーションも展開する。