「【アラフィフ世代プチプラ】ママアクセのゆかりん」が、「【しまむら購入品】高い服を買わなくてもアラフィフが垢抜ける方法」と題した動画を公開しました。動画では、憧れブランドのトルソー（マネキン）のコーディネートをしまむらのアイテムで完全再現するテクニックを紹介しています。



ゆかりんさんは、好きなブランドのトルソーを徹底的に真似する「TTP」という独自のルールを提唱。「絶対失敗しないコーディネートができ上がります」と語り、しまむらの購入品を使った3つの着こなしを披露しました。



1つ目は、黒のシンプルなノースリーブワンピースに、ベージュの「シアーテーラードジャケット」を合わせた大人カジュアルなスタイル。透け感のある軽やかなジャケットを羽織ることで、二の腕をカバーしつつ、途端に今年っぽくなるコーディネートを提案しています。



2つ目は、ロゴTシャツに「サテンレースビスチェ」を重ね、白い「ストレッチバレルパンツ」を合わせたコーディネートです。アラフィフにはハードルが高く感じるレースキャミソールの重ね着も、「同じ色で重ねちゃえば目立たない」と、黒の上に黒を重ねる工夫を紹介。さらに、「白いボトムスはもう絶対プチプラって決めてる」と語り、汚れを気にせずはけるホワイトデニムを絶賛しました。



3つ目は、「リネン襟付きシャツ」と白いティアードスカートの組み合わせです。シャツはあえて大きめのLLサイズを選び、「ゆるっと着た方がおしゃれ感が出る」とアドバイス。リネンとコットンの組み合わせはほっこりしすぎるため、黒のレザーコードネックレスなど、スパイスの効いた小物で引き締める着こなし術も解説しています。



高い服を買わなくても、着こなしの工夫とプチプラアイテムの選び方次第で、洗練された大人のスタイルは作れるようです。日々のコーディネートに悩んでいる方は、次回のしまむらでの買い物の参考にしてみてはいかがでしょうか。



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