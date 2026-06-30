「なんて尊い」守備の要の日本代表DF、女優妻との試合後ハグショットが話題「ぐっとくる一枚」「本当にこの夫婦は別格に素敵」【W杯】

谷口、女優の里香夫人のハグショットも注目を集めた（C）産経新聞社

現地時間6月29日、北中米ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦、日本代表はブラジルと対戦。先制しながら1−2で敗れ、ラウンド・オブ32で終了した。

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日本は29分に佐野海舟がペナルティーエリア手前からミドルシュートを決め、価値ある先制点。しかしその後56分にブラジル、カゼミーロにヘッドで押し込まれ1−1の同点とされた。

その後、1−1のまま進み、後半アディショナルタイム5分のタイミングだった。

左サイドに位置した田中碧がボールをキープしきれず、ガブリエウ・マルティネッリに痛恨の失点を許した。延長戦まで残り1分のタイミング、まさかの展開に田中は天をあおぎ、そのまま1−2でホイッスルがなった。

敗れはしたものの日本代表の善戦をたたえる声は多く出ている。グループリーグでは強豪オランダ相手に引き分け、決勝トーナメントにおいても大会5度制覇の王者ブラジルに対し、一歩も引かない戦いぶりを示した。