「なんて尊い」守備の要の日本代表DF、女優妻との試合後ハグショットが話題「ぐっとくる一枚」「本当にこの夫婦は別格に素敵」【W杯】

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谷口、女優の里香夫人のハグショットも注目を集めた（C）産経新聞社

　現地時間6月29日、北中米ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦、日本代表はブラジルと対戦。先制しながら1−2で敗れ、ラウンド・オブ32で終了した。

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　日本は29分に佐野海舟がペナルティーエリア手前からミドルシュートを決め、価値ある先制点。しかしその後56分にブラジル、カゼミーロにヘッドで押し込まれ1−1の同点とされた。

　その後、1−1のまま進み、後半アディショナルタイム5分のタイミングだった。

　左サイドに位置した田中碧がボールをキープしきれず、ガブリエウ・マルティネッリに痛恨の失点を許した。延長戦まで残り1分のタイミング、まさかの展開に田中は天をあおぎ、そのまま1−2でホイッスルがなった。

　敗れはしたものの日本代表の善戦をたたえる声は多く出ている。グループリーグでは強豪オランダ相手に引き分け、決勝トーナメントにおいても大会5度制覇の王者ブラジルに対し、一歩も引かない戦いぶりを示した。

　そんな日本代表に熱心に声援を送った家族の姿にも注目が高まっている。

　試合後には谷口彰悟と妻で女優の泉里香さんがスタジアム観客席で気持ちのこもったハグをするシーンも。昨年6月に結婚を発表した2人、泉さんは日本代表の試合に谷口のユニホームをまとい、熱心に応援する姿も話題を集めていた。
　　
　これにはSNS上含め「なんて尊い」「家族ならより色々な思いを抱えていると思う」「本当にこの夫婦は別格に素敵」「谷口さんの活躍も凄かったですね！」と反響を呼んでいる。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]