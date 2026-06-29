PEACH JOHN、浅原凜さんによる新作ランジェリーのビジュアル「LOVE IDOLS」を公開

ピーチ・ジョンは6月17日、アイドルグループ「Peel the Apple」の浅原凜さんが夏の新作ランジェリーを着こなすコンテンツ「LOVE IDOLS」を公開しました。

■プチプライスのブラセットや「PJ BASIC by PEACH JOHN」の新作も登場

新作には、落ち着いたトーンのフラワー柄の刺しゅうとレースが特徴の「ブラセット ブロッサムリボンレース」（2,190円）が登場。ほど良い寄せ上げ力で自然な高さと丸みのバストをメイクします。

「盛れるノンワイヤーブラセット バックストリング」（3,490円）は、ストラップがバッククロスとレギュラーの2WAY仕様で、背中が大きくあいた服の着こなしにも楽しめます。ノンワイヤーながら下厚パッド入りでボリュームアップを叶えます。

「PJ BASIC by PEACH JOHN トライアングルロゴノンワイヤーブラ」（2,190円）は、2024年にローンチした「PJ BASIC by PEACH JOHN」から展開する新作。ロゴ入りゴムテープやトライアングルデザインを取り入れたノンワイヤーブラとなっています。

「盛れるブラセット 背中見せシームレス」（3,490円）は、ピタッとした服にもラインがひびきにくいのも使えるポイント。ストラップはレギュラーとバッククロスどちらも楽しめる2WAY仕様です。

「もりこれ脇高レーシィブラ」（2,178円）は、脇高設計のカップを採用し、気になるサイドにはみ出しがちなお肉をすっきり整えながら盛り感のある谷間をメイクします。センターでレースをカシュクール風に重ねたデザインが特徴です。

そのほかには、「Peasy005ヘムレースノンワイヤーブラ」（2,400円）や「りらこれラインドレースノンワイヤーブラセット」（2,190円）、「ストレッチサテンレースキャミソール」（3,300円）、「ストレッチサテンレースタップパンツ」（3,300円）も展開しています。

■商品概要

商品名：ブラセット ブロッサムリボンレース

価格：2,190円

サイズ：B〜Eカップ／UB65、70、75

カラー：アイボリー、ネイビー、ホワイトブルー（全3色）

商品名：盛れるノンワイヤーブラセット バックストリング

価格：3,490円

サイズ：S、M、L

カラー：ブラック、ホワイト（全2色）

商品名：PJ BASIC by PEACH JOHN トライアングルロゴノンワイヤーブラ

価格：2,190円

サイズ：S、M、L、LL

カラー：ブルーグレー、ブラック、グレー（全3色）

商品名：盛れるブラセット 背中見せシームレス

価格：3,490円

サイズ：S、M、L

カラー：ベージュ、ブラック（全2色）

商品名：もりこれ脇高レーシィブラ

価格：2,178円

サイズ：A〜Eカップ／UB65、70、75（AカップはUB65なし）

カラー：アイスイエロー、ブラック、ピンク、ミント、アッシュピンク（全5色）

商品名：Peasy005ヘムレースノンワイヤーブラ

価格：2,400円

サイズ：S、M、L

カラー：ドット、ブラック、フラワーホワイト（全3色）

商品名：りらこれラインドレースノンワイヤーブラセット

価格：2,190円

サイズ：BC-DEカップ／UB65、70、75

カラー：ブルーグレー、ネイビー、アンティークブルー、モーヴピンク（全4色）

商品名：ストレッチサテンレースキャミソール

価格：3,300円

サイズ：S／M、M／L

商品名：ストレッチサテンレースタップパンツ

価格：3,300円

サイズ：S／M、M／L

（フォルサ）