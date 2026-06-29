【ディズニーストア】「レモン牛乳」との共同企画が今年も登場！
夏にぴったり！「レモン牛乳」との共同企画、ミッキーとミニー、チップ＆デール、ペリーをモチーフにした爽やかなレモン風味のお菓子をディズニーストアで6月30日（火）より順次発売（一部商品は、ディズニーストア店舗でのみ販売）される。
＞＞＞レモン牛乳と共同企画のお菓子をチェック！（写真23点）
ディズニーストアから、栃木県のご当地土産として長年愛され続けているドリンクレモン牛乳こと ”関東・栃木レモン” との共同企画によるお菓子が今年も登場する。
今回は、ミッキーマウスとミニーマウス、チップ＆デール、ペリーをデザインした、ポーチや巾着、ぬいぐるみケース入りのお菓子を展開。
レモン風味のグミやクッキー、ラムネなど、暑い季節にぴったりな爽やかな味わいの商品が揃っている。
ミッキーとミニーのレトロかわいいデザインや、巾着からチップ＆デールが飛び出すようなデザイン、取り外しできるペリーのぬいぐるみケース入りのお菓子など、見た目にも楽しい遊び心あふれるデザインもポイント。
お菓子を楽しんだ後も、ポーチや巾着、ぬいぐるみケースを小物入れとして活用できる、夏のお土産やギフトにもおすすめのラインナップだ。
（C） Disney
＞＞＞レモン牛乳と共同企画のお菓子をチェック！（写真23点）
ディズニーストアから、栃木県のご当地土産として長年愛され続けているドリンクレモン牛乳こと ”関東・栃木レモン” との共同企画によるお菓子が今年も登場する。
レモン風味のグミやクッキー、ラムネなど、暑い季節にぴったりな爽やかな味わいの商品が揃っている。
ミッキーとミニーのレトロかわいいデザインや、巾着からチップ＆デールが飛び出すようなデザイン、取り外しできるペリーのぬいぐるみケース入りのお菓子など、見た目にも楽しい遊び心あふれるデザインもポイント。
お菓子を楽しんだ後も、ポーチや巾着、ぬいぐるみケースを小物入れとして活用できる、夏のお土産やギフトにもおすすめのラインナップだ。
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