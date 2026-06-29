「餃子の王将」の社長が射殺された事件の裁判が29日、京都地裁で開かれ、殺人などの罪で検察側から無期懲役を求刑された暴力団幹部の男は、最終意見陳述で「私は犯人じゃなかとばい！」と無罪を主張しました。

特定危険指定暴力団「工藤会」系幹部の田中幸雄被告（59）は2013年12月早朝、京都市山科区の「王将フードサービス」の駐車場で、当時社長だった大東隆行さん（当時72）を銃で殺害したなどの罪に問われています。

去年11月、京都地裁で開かれた初公判の罪状認否で田中被告は「私は決して犯人ではありません。決してがつきます」「任侠道を志す者として濡れ衣の一つや二つは、甘んじて受け入れます。だからといって、センセーショナルな事件まで濡れ衣を着せられるのは到底承服できない」などと繰り返し無罪を主張していました。

一方、検察側は冒頭陳述で「事件現場の近くでたばこの吸い殻2本が発見され、DNA型が被告と同一だった」としたうえで、「田中被告が事件直前に組員に旅行に行くと伝え音信不通になり、知人にも京都にいる旨を発言している」などと指摘。

その後の裁判では、京都府警の捜査員や田中被告の幼なじみなどを証人として呼び、現場に残されたたばこの吸い殻のほか、事件前に大東さんが「矢でも鉄砲でも俺は怖くないぞ」と従業員に話していたことなど、様々な間接的な証拠から田中被告の犯行だと主張してきました。

今年3月には田中被告への被告人質問が予定されていましたが、田中被告は「答えない」という意思を示したため、実施されませんでした。

田中被告本人から事件の詳細が語られることがないまま迎えた29日の論告求刑で、検察側は「バイクや拳銃をあらかじめ入手し、4発を発射して全て被害者に命中させた。被害者は強い責任感で職務をまい進し、愛する『餃子の王将』を成長させながら家族と充実した生活を送るはずだったにもかかわらず、理不尽にも命を奪われた。人命軽視が甚だしく、反省の姿勢が見られない。凶悪重大な犯行で社会に与えた影響は大きい。組織的で計画的な危険な犯行で刑事責任は極めて大きい」として、無期懲役を求刑しました。

これに対し田中被告は最終意見陳述で「裁判官、謹んで申し上げます。私は本当に犯人ではありません。許されるならこの場にいる皆さん一人ひとりの肩をつかみ、揺さぶりながら『私は犯人じゃなかとばい！』、失礼しました、『私は犯人ではありません』と伝えたいです。もう一度申し上げます。『私は本当に犯人ではありません』。以上です」と述べ、無罪を主張しました。

直接証拠が無いなか、双方が「犯人性」について争っている裁判の判決は、10月16日に言い渡される予定です。