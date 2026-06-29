毎週、気になるグッズ、ホビー、ゲームをフワっとレビューする即買いガジェット。今週は冷房・除湿アイテムです。

梅雨、夏場、それ以降の台風シーズンでも活躍する除湿機。思いのほか使用する期間が長いことから、快適に運用するには日常のメンテナンスが超重要！

まず本体のフィルター。こちらは付着したホコリを掃除機で吸い取り、水洗いで完了。そして、タンクは内部パーツの隙間などもしっかりとスポンジで洗う。汚れがひどい場合は重曹で漬け置きするのもあり。

タンクの洗浄を怠ると即ヌメヌメ状態になり、本体内部にカビが発生することもあるので、週1回はタンク洗浄することを心がけましょう！

【画像】今週のオススメ商品はこちら！

【騒音対策、汎用性を重視した新モデル！】

インバーターポータブルクーラー 2.3kW IPK-2306SV-W

アイリスオーヤマ／実勢価格6万9800円前後

部屋やガレージにも即設置できる汎用性が魅力のポータブルクーラー。しかし、一般的なエアコン以上に作動音が大きいという問題点も！

本製品はインバーターを搭載することで騒音の元になる過剰運転を制御。付属の隙間用アタッチメントや窓パネルを使用して工具不要で熱を排出でき、これまで以上に汎用性がアップしていますよ！

【アウトドア仕様のモデルも登場！】

BREEZE BOX PA-F85A

コロナ／5万9800円（受注品）

冷暖房家電の老舗メーカーである同社のアウトドアブランド・OUTFIELD。こちらはキャンプや車中泊用のポータブルエアコン。最大冷風能力850Wで外気温に対して−10℃の効果を実現。キャンプアイテムとの相性のいいアースカラーを採用しつつ、車載に便利なスクエアな本体と折り畳み式の脚もポイントです！

【圧倒的にコンパクトな除湿機！】

ペルチェ式 除湿機 NR-CS08KW

ニトリ／9990円

本体の幅は約9.1cm。B4サイズのスペースがあればトイレやクローゼットにも設置できるコンパクトすぎる除湿機。除湿能力は1日に約410ミリリットル、大容量約900ミリリットルのタンクを搭載し、こちらは本体前面から取り外せて排水も簡単仕様。満水時は自動で除湿を停止するので、就寝時の稼働も安心です！

【衣類乾燥にも使えます！】

超強力コンプレッサー式 除湿機56L／日

タンスのゲン／3万5999円

木造なら約54〜60畳、鉄筋・プレハブは約90〜100畳のスペースを除湿できる大容量モデル。1日に最大56リットルも除湿でき、大容量8リットルタンクを搭載。衣類乾燥モードも搭載され洗濯物の生乾き臭を予防。コンプレッサー式は除湿能力が高いだけでなく、電気代を抑えられることにも注目ですよ！

取材・文／直井裕太