こんなの売ってたんだ？！「付けるって発想はなかった！」暑い日に頼れる100均ヒンヤリグッズ

暑い季節の必需品になりつつあるハンディファン。持ち歩いているという方も多いと思いますが、真夏の厳しい暑さでは「もう少しひんやり感が欲しい！」と感じることも。そんな中、セリアの季節もの売り場でユニークな暑さ対策グッズを発見！ハンディファンに取り付けて使うという、ちょっと珍しいおすすめヒンヤリグッズです♪

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商品情報

商品名：やわらかアイスパック 手首用ストラップ

価格：￥110（税込）

販売ショップ：セリア

サイズ（約）：28×4cm

JANコード：4545244706609

セリアで発見！ハンディファンに付けられるストラップ付きの手首用アイスパック

今回ご紹介するのは、セリアの季節もの売り場で見つけた「やわらかアイスパック 手首用ストラップ」。

見た目はコンパクトなジェルタイプのアイスパックですが、最大の特徴はストラップが付いていること。

手首に付ける用途はもちろん、ハンディファンやスマホなどに取り付けて使えるアイデア商品なんです♪

冷凍庫で冷やすだけで手軽に使える♪「今すぐクールダウンしたい」時におすすめ◎

使い方は、冷凍庫で3〜5時間ほど冷やしたら準備完了。あとはストラップを使って好みの場所に取り付けるだけでOK！

ちなみにパッケージには詳しい説明が見当たりませんでしたが、なぜかストラップが2本付属。筆者が持っているハンディファンは少し大きめサイズだったため、試しに2本とも使って取り付けてみました。

手元に近い位置に装着すると、ひんやり感をダイレクトに感じられるのが魅力。猛暑日や屋外イベント、テーマパークなど、少しでも涼しさが欲しい場面で活躍してくれそうです。

ただ、ジェル量はそれほど多くないため、冷たさの持続時間は長くありません。気温が高い場所では比較的早く溶けてしまう印象です。

そのため、長時間ひんやり感が続くというよりは、短時間でしっかりクールダウンしたいときにおすすめ。ファン単体とはまた違った涼感を味わえるアイテムです◎

今回は、セリアの「やわらかアイスパック 手首用ストラップ」をご紹介しました。

ハンディファンやスマホに取り付けられるユニークな暑さ対策グッズです。特に「今すぐクールダウンしたい！」というタイミングでは頼もしい存在♡ひんやり感をプラスしたい方は、ぜひセリアの季節もの売り場でチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。