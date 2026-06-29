9人組アイドルグループ「Next☆Rico」が30日に2ndシングル「TickTack」を発売する。これを記念して、冬崎なずながスポニチ東京本社でソロインタビューに臨んだ。加入後初めて参加するCD作品となる今作は、明るくポップな応援ソング。ライブでは歌やダンスだけでなく、「表情にも注目してほしい」という。3部作の第1部では、新曲に込めた思いと、ステージの一瞬に感情を宿す表現者としての素顔に迫る。（「推し面」取材班）

新曲の見どころを尋ねると、少し考えた後、「表情とかも見てもらえたらうれしいなって思います」と答えた。振り付けの話でも、歌唱の話でもない。もちろん楽曲全体やフォーメーションも見てほしい。しかし、その上で顔にも注目してほしいという言葉には、ステージで大切にしているものが自然と表れていた。

特に見てほしい場面として挙げたのが、「マヂ！？定休日」という歌詞のフレーズ。驚きを歌うその瞬間、表情でもしっかり驚きを伝えることを意識しているという。「結構渾身です」。そう話しながら笑ったが、その場面へのこだわりは本物だ。客席から見れば数秒かもしれない。しかし、その数秒にどんな感情を乗せるかで、楽曲の印象は大きく変わる。

しかも、そのパートでは雛瀬ひいなと並ぶ。

「雛瀬さんに負けないように、2人で一緒に驚いてるんで」

そう言葉にすると、少し照れたような笑顔を見せた。隣には表現力に定評のある先輩がいる。それでも負けたくないし、一緒に楽曲の世界を作りたい。その思いが自然と伝わってくる。誰よりも目立ちたいというより、見ている人に感情を届けたい。その姿勢の方が近いのかもしれない。

表情へのこだわりの原点は、アイドルになる前の時間にある。

もともと芝居の勉強を続けてきた。女優になることも、アイドルになることも幼い頃からの夢だったという。演技の世界では感情を言葉だけで伝えるわけではない。視線の動きや表情、呼吸の変化、身体の向き。その積み重ねによって人物の心情を表現する。そうした経験は、現在のアイドル活動にも確かにつながっている。

「パフォーマンスもそうですけど、表現力では培ってきたものがあったかなと思います」

そう話した後には、「まだ発揮しきれてないんですけど」と続けた。自分の武器を大きく語るタイプではない。むしろ少し控えめだ。ただ、表現という言葉が出てきた瞬間だけは空気が変わる。長く向き合ってきたものだからこその自負が静かにのぞいていた。

そんな冬崎が初めて受け取った「TickTack」は、想像していた楽曲とはかなり違っていたらしい。

最初に知らされたのはタイトルと衣装だった。白くてふわふわした衣装を見て、「時間に関する曲なのかな」「元気系ではないのかな」と考えていたという。タイトルからも、どこか幻想的で落ち着いた世界観を思い浮かべていた。

ところが実際に音源を聴いた瞬間、その予想はあっさり覆された。

「全然違うじゃん！って思いました」

思わず飛び出した率直な感想だった。

そこにあったのは、明るくて元気で、少し不思議で、どこかクセになるNext☆Ricoらしい楽曲だった。「トンチキソングっぽくて好きなんです」と話す表情も楽しそうだ。好きな人に会いたい。今日も早く会いたい。そんな真っすぐな気持ちを描いた応援ソングだからこそ、歌う側も自然と表情が豊かになる。

そして、この曲にはもうひとつ特別な意味がある。加入後、初めてCDに参加する作品なのだ。

「人生においてすごく印象的な、記念の曲です」。穏やかな口調の中にだけ、少しだけ力がこもった。

アイドルになりたいという夢を抱きながらも、自分には無理かもしれないと思っていた時間が長かった。そんな日々を経てたどり着いた場所で、自分の声が作品として残る。初めてのCDが持つ意味は決して小さくない。

ただ、話を聞いていると、どこか完璧な人という印象とも違う。

歌詞に登場する「クルクルパニック」にちなみ、最近パニックになった出来事を尋ねると、ライブ当日に家を出る30分前に起きてしまった話を教えてくれた。

普段は準備にかなり時間がかかる。メークも、お風呂も、身支度もゆっくりだ。それなのに、その日は目を開けた瞬間に時計を見て固まった。

「何にもできてない！ってなりました」

普通なら頭が真っ白になりそうな状況だが、不思議なことに極限まで焦ると逆に冷静になるらしい。まず何をやるべきか。何なら省略できるか。頭の中で順番を組み立てながら、一つずつ片付けていく。

「焦りすぎて逆に冷静になるのかもしれないです」

結果的に遅刻はしなかった。

メークは最低限。髪形には少し納得がいかなかった。それでもライブには間に合わせた。ほんわかした雰囲気の裏側に、土壇場で踏ん張る強さがある。だからこそ、ステージでも感情をしっかり届けようとするのだろう。

アイドルとしての時間は、まだ始まったばかりだ。

ダンス経験もなかった。アイドル経験もなかった。だからこそ今は毎日が新しい発見の連続だという。それでも、自分の中にある表現力という種を少しずつステージで育てている。その歩みは、観客にはまだ成長途中の姿として映るかもしれない。

だが、「マヂ！？定休日」の数秒に全力を注ぐ姿を見ると、どんなアイドルになりたいのかはもう十分に伝わってくる。

ライブでは、大きな振り付けやフォーメーションに目を奪われるだろう。けれど、ほんの少しだけ表情にも注目してみてほしい。驚いた顔の奥には、芝居を学んできた時間も、初めてCDに参加できた喜びも、もっと成長したいという思いも詰まっている。

客席から見れば一瞬で過ぎていく場面かもしれない。

それでも、その一瞬を本気で届けようとするところが、冬崎なずならしい。そして、その積み重ねこそが、「TickTack」とともに動き始めた新しい時間を少しずつ特別なものに変えていく。