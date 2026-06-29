前日会見が行われた

日本代表は現地時間6月29日、アメリカ・テキサス州のヒューストン・スタジアムで、決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦する。

ブラジルのカルロ・アンチェロッティ監督は、28日に同地で行われた前日会見でFWネイマールについて言及した。

ブラジルはグループステージCに入り、初戦のモロッコと1-1で引き分けスタートとなったが、2戦目のハイチ、3戦目のスコットランド戦を共に3-0で勝利。首位通過を果たし、決勝T1回戦ではF組を2位で突破した日本代表と対戦することになった。

ブラジルと日本は昨年10月に東京・味の素スタジアムで行われた親善試合で対戦。前半に2点をリードしたブラジルだったが、後半に日本に3得点を奪われて逆転負けを喫した。アンチェロッティ監督は試合後に「非常に素晴らしく、強いチームだと感じた。後半は良いプレッシャーをして、前線でプレスを仕掛けてきた。非常に良い教訓として受け止める」と話していた。

指揮官は第3節のスコットランド戦で途中出場したネイマールについて「よくやっています。先週を見ましてもよく回復してきている。残念ながら我々とあまりトレーニングはしていなかったので、15分以上はプレーできませんでした。試合の流れによると思っています」と出場機会について話した。（FOOTBALL ZONE編集部）