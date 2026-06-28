【ギャグ漫画】学校で上履きを隠された男子生徒!?犯人を特定するも予想外の展開に驚愕【作者に聞いた】
【漫画を読む】上履きを隠されて落ち込む男子生徒だが…!?
学生時代から漫画を描いているのぞみわたる(@nozomiwataru)さんは、SNSやブログを中心に漫画を公開している。現在も定期的に投稿されている『のぞみわたるのギャグ漫画』はシンプルな描写だが、どこかくすっと笑えて読み続けたくなる作品だ。今回は4コマ漫画を2作品紹介するとともに、作者に男子生徒が自作自演した理由についても話を伺った。
学校で今朝吉田君の上履きが無くなり、担任の先生がクラスメイトに事情を説明。「みんな一旦机に頭を伏せてくれ」とお願いをする。そして、「今日この場で名乗り出れば先生は怒らない」と話していると、一人の生徒の手が上がる。なんとそれは吉田君で、自作自演をしたのであった。
――吉田君はなぜ自作自演をしたのですか？
彼は注目されることでしか興奮できない可哀想な人間だからです。自ら事件を演出し、周りを動揺させたところで隠していたナイフを振りかざす。奇人の考えることは得てしてよくわからないものです。
■ネコに合いたい女性だが…!?
飲み会で男性から「今日、家来ない？ネコいるんだぜ」と誘われたので、女性は「えっネコ？行きたいかも」と返事をする。その後、女性はネコに合えることを楽しみにしながら、男性の自宅にお邪魔する。男性に「ほら、こっちこっち」と言われて案内されたほうを見ると、ネコはネコでも、鳥のウミネコがいるではないか!?猫ではなくテンションが下がる女性であった…。
今回は『のぞみわたるのギャグ漫画』の2作品をお届けした。最近ストレスを抱えていても、ギャグ漫画を読めばストレスもいっきに吹き飛ぶだろう！近頃笑えてないと感じている人は、この機会にぜひ一度読んでみて。
取材協力：のぞみわたる(@nozomiwataru)
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