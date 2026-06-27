新サプライヤーやデザインに関する画像が一時表示される

J2湘南ベルマーレは6月27日、2026/27シーズンの新サプライヤーおよび新ユニフォームデザインに関する情報の一部が、正式発表前に外部へ流出したとして謝罪する声明を発表した。

クラブによると、公式オンラインストアにおいて、6月26日の午後8時ごろから27日の午前7時ごろにかけて、来季のユニフォームに関する商品画像が表示されていた。原因は、オンラインストアにおける商品表示の設定時の誤りだという。

クラブは今回の事案について「個別の問題に帰するべきでなく、情報管理や確認体制を含めた組織運営上の大きな問題である」と認識。これまでも情報発信において誤表記や確認不足があったとし、事態の積み重ねが信頼を損なうことにつながると重く受け止めていることを明かした。

今後の対応として、株式会社湘南ベルマーレの雲出哲也代表取締役社長は「業務委託先を含めたクラブに関わる情報管理体制および発信フローを速やかに見直し新たに運用するとともに、ガバナンスの強化を徹底し、強い危機感を持って再発防止に取り組んでまいります」と説明。今回の事案を組織体制を抜本的に改める契機とし、信頼回復に努めるとしている。（FOOTBALL ZONE編集部）