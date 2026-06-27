「あの2人がついに夫婦に！」33年ぶりの共演にトレンディ世代が大歓喜。かつての“色男”55歳俳優の変貌にも注目
1993年放送のドラマ『あすなろ白書』（フジテレビ系）で共演した筒井道隆と石田ひかりが、何と33年ぶりの再共演を果たす。2026年9月18日公開の映画『さとこはいつも』で夫婦役を演じるのだ。
1990年代を代表するトレンディドラマ俳優だった筒井だが、2020年代は演じるキャラクター性が明確に変化している。放送中の連続テレビ小説『風、薫る』（NHK）で演じる院長役もその1つ。
しなやかなトレンディ俳優から眉間に皺を寄せる俳優へ。“イケメン研究家”加賀谷健が解説する。
◆平成初期ドラマ世代が思わず歓喜するキャスティング
2026年9月公開予定の、沖田修一監督作『さとこはいつも』で筒井道隆と石田ひかりが夫婦役を演じる。筒井と石田の共演は、1993年放送のドラマ『あすなろ白書』以来、33年ぶりとなる。平成初期ドラマ世代が思わず歓喜するキャスティングではないか！
今回の情報解禁で2人はそれぞれこんなコメントを寄せている。「筒井くんとは、「とうとう夫婦になったか！ 時間は経ったなぁ」という気持ちです」と石田。筒井も「ひかりちゃんと仕事ができてうれしかったです」と素直に喜んでいる。
3人の「さとこ」の1人を演じる石田だが、夫婦は大学時代に出会ったという設定だ。『あすなろ白書』もキャンパスライフを謳歌する「あすなろ会」の面々の恋模様を描いたドラマで、石田演じる主人公・園田なるみが筒井演じる同級生・掛居保に淡い恋心を寄せていた。
そんな役柄が33年の時を経て夫婦役として結実したような、感慨深さがあるのだ。
◆いつもオドオド、ガチガチなキャラの魅力
沖田監督は数々の映画人を輩出してきた、日本大学芸術学部映画学科出身者だが、筒井の俳優デビュー作である映画『バタアシ金魚』（1990年）の松岡錠司監督は先輩にあたる（沖田監督は撮影・録音コース、松岡監督は監督コース）。日芸出身監督たちによるフィルモグラフィーが、筒井の長いキャリアを紐付けている。
その間、特に90年代はトレンディドラマ俳優として気を吐いた。大きく前半と後半に分類すると、最高視聴率30%を超えた『あすなろ白書』などの前半は、どこか頼りない色男キャラを、三谷幸喜脚本作『王様のレストラン』（フジテレビ系、1995年）と『総理と呼ばないで』（フジテレビ系、1997年）に出演した後半は、明らかに頼りないけれどなぜか飄々としているキャラを演じた。
特に後半の2作品は筒井のしなやかな持ち味を決定づけた。いずれも、ひょんなことからフランス料理店のオーナーとなり、史上最低支持率を誇る内閣の官房長官になる。
そしていずれも大きな門をくぐる料理店と首相官邸というメイン舞台があり、そこに筒井演じるキャラクターがのっそのっそ歩いてやってきて、オドオドしながら慣れない場所でガチガチになることがはっきり類似している。トレンディ俳優としての筒井には、いつもオドオド、ガチガチなキャラの魅力がある。
◆眉間に皺を寄せる2020年代の筒井道隆
内閣に関連する役柄でいうと、2020年放送の大ヒットドラマ『半沢直樹』（TBS系）では、国土交通大臣直属チームのリーダー役を演じた。初登場は第5話。かなりの切れ者キャラで、終始眉間に皺を寄せていた。
この眉間に皺を寄せるキャラクター性は、2020年代の筒井を特徴づけるものである。菅田将暉主演ドラマ『ミステリと言う勿れ』（フジテレビ系、2022年）では刑事役を演じ、第1話の取り調べ場面でもひたすら眉間に皺を寄せていた。
ちなみに同作は筒井にとって、主演ドラマ『君といた夏』（フジテレビ系、1994年）以来27年ぶりの月9出演作だった。
2020年代の筒井は「○○年ぶり」に出演するドラマ作品が目白押しだ。2026年前期の連続テレビ小説『風、薫る』もまた、『私の青空』（2000年）以来26年ぶりの朝ドラ出演作。
第7週第31回で主人公たちの看護実習先となる、帝都医大病院の院長・多田重太郎役として初登場した。同回オープニング後、見習い看護師たちを前にやはり眉間に皺を寄せ、うっすら悪役感すら漂わせる。
第11週第54回でも、手元の看護科設立計画書に目を通す目元が厳めしい。トレンディ俳優から眉間に皺を寄せる俳優へ……。現在55歳の筒井道隆が確実にキャラ変を遂げている。
＜文／加賀谷健＞
【加賀谷健】
イケメン研究家 / (株)KKミュージック取締役
“イケメン研究家”として大学時代からイケメン俳優に関するコラムを多くの媒体で執筆。アーティストマネジメント、ダイナマイトボートレース等のCM作品やコンサートでのクラシック音楽監修、大手ディベロッパーの映像キャスティング・演出、アジア映画宣伝プロデュースを手掛ける。他に、LDHアーティストのオフィシャルレポート担当や特典映像の聞き手など。日本大学芸術学部映画学科監督コース卒業。
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1990年代を代表するトレンディドラマ俳優だった筒井だが、2020年代は演じるキャラクター性が明確に変化している。放送中の連続テレビ小説『風、薫る』（NHK）で演じる院長役もその1つ。
◆平成初期ドラマ世代が思わず歓喜するキャスティング
2026年9月公開予定の、沖田修一監督作『さとこはいつも』で筒井道隆と石田ひかりが夫婦役を演じる。筒井と石田の共演は、1993年放送のドラマ『あすなろ白書』以来、33年ぶりとなる。平成初期ドラマ世代が思わず歓喜するキャスティングではないか！
今回の情報解禁で2人はそれぞれこんなコメントを寄せている。「筒井くんとは、「とうとう夫婦になったか！ 時間は経ったなぁ」という気持ちです」と石田。筒井も「ひかりちゃんと仕事ができてうれしかったです」と素直に喜んでいる。
3人の「さとこ」の1人を演じる石田だが、夫婦は大学時代に出会ったという設定だ。『あすなろ白書』もキャンパスライフを謳歌する「あすなろ会」の面々の恋模様を描いたドラマで、石田演じる主人公・園田なるみが筒井演じる同級生・掛居保に淡い恋心を寄せていた。
そんな役柄が33年の時を経て夫婦役として結実したような、感慨深さがあるのだ。
◆いつもオドオド、ガチガチなキャラの魅力
沖田監督は数々の映画人を輩出してきた、日本大学芸術学部映画学科出身者だが、筒井の俳優デビュー作である映画『バタアシ金魚』（1990年）の松岡錠司監督は先輩にあたる（沖田監督は撮影・録音コース、松岡監督は監督コース）。日芸出身監督たちによるフィルモグラフィーが、筒井の長いキャリアを紐付けている。
その間、特に90年代はトレンディドラマ俳優として気を吐いた。大きく前半と後半に分類すると、最高視聴率30%を超えた『あすなろ白書』などの前半は、どこか頼りない色男キャラを、三谷幸喜脚本作『王様のレストラン』（フジテレビ系、1995年）と『総理と呼ばないで』（フジテレビ系、1997年）に出演した後半は、明らかに頼りないけれどなぜか飄々としているキャラを演じた。
特に後半の2作品は筒井のしなやかな持ち味を決定づけた。いずれも、ひょんなことからフランス料理店のオーナーとなり、史上最低支持率を誇る内閣の官房長官になる。
そしていずれも大きな門をくぐる料理店と首相官邸というメイン舞台があり、そこに筒井演じるキャラクターがのっそのっそ歩いてやってきて、オドオドしながら慣れない場所でガチガチになることがはっきり類似している。トレンディ俳優としての筒井には、いつもオドオド、ガチガチなキャラの魅力がある。
◆眉間に皺を寄せる2020年代の筒井道隆
内閣に関連する役柄でいうと、2020年放送の大ヒットドラマ『半沢直樹』（TBS系）では、国土交通大臣直属チームのリーダー役を演じた。初登場は第5話。かなりの切れ者キャラで、終始眉間に皺を寄せていた。
この眉間に皺を寄せるキャラクター性は、2020年代の筒井を特徴づけるものである。菅田将暉主演ドラマ『ミステリと言う勿れ』（フジテレビ系、2022年）では刑事役を演じ、第1話の取り調べ場面でもひたすら眉間に皺を寄せていた。
ちなみに同作は筒井にとって、主演ドラマ『君といた夏』（フジテレビ系、1994年）以来27年ぶりの月9出演作だった。
2020年代の筒井は「○○年ぶり」に出演するドラマ作品が目白押しだ。2026年前期の連続テレビ小説『風、薫る』もまた、『私の青空』（2000年）以来26年ぶりの朝ドラ出演作。
第7週第31回で主人公たちの看護実習先となる、帝都医大病院の院長・多田重太郎役として初登場した。同回オープニング後、見習い看護師たちを前にやはり眉間に皺を寄せ、うっすら悪役感すら漂わせる。
第11週第54回でも、手元の看護科設立計画書に目を通す目元が厳めしい。トレンディ俳優から眉間に皺を寄せる俳優へ……。現在55歳の筒井道隆が確実にキャラ変を遂げている。
＜文／加賀谷健＞
【加賀谷健】
イケメン研究家 / (株)KKミュージック取締役
“イケメン研究家”として大学時代からイケメン俳優に関するコラムを多くの媒体で執筆。アーティストマネジメント、ダイナマイトボートレース等のCM作品やコンサートでのクラシック音楽監修、大手ディベロッパーの映像キャスティング・演出、アジア映画宣伝プロデュースを手掛ける。他に、LDHアーティストのオフィシャルレポート担当や特典映像の聞き手など。日本大学芸術学部映画学科監督コース卒業。
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