本当に好き？それとも選ばれたいだけ？不倫中の女性が見誤りがちなポイント
「彼のことが、本当に好きだった」はずなのに、いざ関係を振り返ったとき、ふと違う感情に気づくことも。それは、“彼が好きだった”という気持ちではなく、“彼に選ばれたかった”という気持ちです。不倫関係では恋愛感情と承認欲求が重なりやすく、自分自身でもその違いが見えにくくなることがあります。
“特別な存在”になりたかっただけ
家庭がある男性から選ばれる。それは良い悪いの話ではなく、自分が特別な存在になれたように感じる出来事でもあります。「妻ではなく、私を求めてくれている」という感覚が、恋愛感情以上に強く心を動かすことがあるのです。
好きという気持ちより、“勝ち負け”が気になっていた
連絡が来ると、嬉しい。会いたいと言われると、安心する。その気持ちの裏側には、「私は選ばれている」という確認が隠れていることがあります。好きという感情より、“選ばれ続けているかどうか”が気になり始めると、関係は少しずつ苦しくなっていくものです。
本当に欲しいものが、見えなくなっていく
会いたかったのか。愛されたかったのか。認められたかったのか。そのどれも、根っこは“選ばれたい”という一つの欲求だったのかもしれません。不倫関係が長くなるほど、好きという気持ちと選ばれたいという気持ちの境界線は、自分でも気づかないうちに薄れていきます。
不倫関係で苦しくなる理由は、相手を好きだから、とは限りません。“彼が好きだった”のか“彼に選ばれたかっただけ”なのか。その違いに気づいたとき、自分が本当に求めていたものがきっと見えてくるはずです。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼会ったあとに距離を感じる。不倫関係で意外とよくある行動パターン