【Reincarnation 牧瀬紅莉栖】 12月 発売予定 価格：7,500円

グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「Reincarnation 牧瀬紅莉栖」を12月に発売する。価格は7,500円。

想定科学アドベンチャー『STEINS;GATE』より「牧瀬紅莉栖」がReincarnationシリーズでプラモデルとして立体化。

細身で華奢なボディラインや、凛々しくも繊細な表情など原作再現度の高い、こだわりの詰まったフィギュアの造形をそのままにプラモデルで再現。

お馴染みの改造制服姿とロングヘアーをなびかせて颯爽と走りだす日常のワンシーンを切り取った造形となっている。

色分けについては、一部彩色済みパーツ及び付属の水転写式デカールで再現され、顔パーツはあらかじめアイプリントが印刷済みのものと塗装＋デカール仕上げに対応した未塗装のものがそれぞれ付属。

なお、組み立てにはニッパー等の工具とプラスチックモデル用接着剤が必要となる。

Reincarnation 牧瀬紅莉栖

12月 発売予定

価格：7,500円

スケール：ノンスケール

サイズ：全高約210mm

メーカー：グッドスマイルカンパニー

原型制作：徳永弘範

※こちらの商品は「Reincarnation 牧瀬紅莉栖」を1つ組み立てることが可能です。

(C)MAGES./NITRO PLUS

※画像はイメージです。※画像は塗装仕上げによる完成見本です。