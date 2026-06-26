「オルビス ザ クレンジング オイル」発売1周年記念！人気キャラ・ピングーとコラボした「オルビスの湯 WITH PINGU」開催
オルビス株式会社は、2026年6月26日〜7月26日(日)の期間、東京都内の人気銭湯「松本湯」にて、特別イベント「オルビスの湯 WITH PINGU(TM)」を開催する。「松本湯」は伝統的な銭湯の雰囲気を残しつつ、モダンな設備とデザインを取り入れた施設が、多世代にわたって人気のデザイナーズ銭湯だ。
【画像】オルビスの湯 WITH PINGU(イメージ)
2025年5月に発売された「オルビス ザ クレンジング オイル」の発売1周年を記念し、人気キャラクター「ピングー」とコラボレーションした特別な空間が展開される。同イベントでは「落とす、ととのう、うるおう」をテーマに、「オルビス ザ クレンジング オイル」をはじめとした多数のオルビス商品を試すことができる。さらに、イベント限定の装飾や、来場者特典、オリジナルグッズが当たるカプセルトイなどのコンテンツも用意。
■テーマは「落とす、ととのう、うるおう」
オルビスの信念は“肌本来の力を信じて、引き出すこと”。日々知らぬ間に“肌の汚れ”だけではなく、心や表情にも余計なものをまとってしまいがち。温浴施設は、それらを一度すべて手放し、“本来の自分に戻れる場所”。「オルビスの湯 WITH PINGU」では、「落とす・ととのう・うるおう」の体験を通じ、“素直でまっすぐなあなただけの時間”を過ごすことができる。
発売1周年を迎えた、毛穴奥の汚れまでしっかり落とす「オルビス ザ クレンジング オイル」と大人肌をうるおいで満たす「オルビス ユードット エッセンスローション」など、肌本来の力を引き出すスキンケア体験や、カプセルトイといったこのイベント限定のコンテンツを用意。
また、人気キャラクター「PINGU(ピングー)」と「オルビス ザ クレンジング オイル」がコラボレーションしたイラストが館内のポスターやオリジナルグッズに登場。ピングーとともに「落とす、ととのう、うるおう」体験を楽しめる。
■「オルビスの湯 WITH PINGU」イベント概要
実施期間：2026年6月26日〜7月26日(日)
会場：松本湯(東京都中野区東中野5-29-12)
営業時間：【平日・土曜日】14時〜24時【日曜日】8時〜12時、15時〜24時
定休日：木曜日(※同イベント期間中の木曜日は一部営業(抽選・事前予約制))
■【来場者特典】イベント限定ステッカーとサンプルパウチがもらえる
期間中に来場した人全員に、来場特典としてPINGUコラボステッカー、「オルビス ザ クレンジング オイル」のサンプルパウチ、オルビス直営店舗で使えるスキンチェックカードがプレゼントされる。なお、コラボステッカーは前半と後半で異なるデザイン。
■来場特典について
＜前半：2026年6月26日〜7月8日(水)＞
・コラボステッカー
・「オルビス ザ クレンジング オイル」のサンプルパウチ
・オルビス直営店舗で使えるスキンチェックカード
※ステッカーはなくなり次第終了
＜後半：2026年7月10日(金)〜7月26日(日)＞
・コラボステッカー
・「オルビス ザ クレンジング オイル」のサンプルパウチ
・オルビス直営店舗で使えるスキンチェックカード
※ステッカーはなくなり次第終了
■【来場者限定】カプセルトイや来場者限定SNSキャンペーンを実施
■オリジナルグッズが当たるカプセルトイ
来場者は、無料で豪華景品が当たる「カプセルトイ」に参加できる。イベント限定のポーチやペットボトルマーカー、タオル、「オルビス ザ クレンジング オイル」ミニサイズボトルなど1等〜5等まで豪華景品を用意。
※1人1日1回まで無料
■その場で必ずもらえるSNS投稿キャンペーン
松本湯スタッフにSNSの投稿画面を提示すると「オルビス ユードット 3STEPサンプル」をプレゼント。また、X限定で「#オルビスの湯」をつけて投稿した人のなかから、抽選で5人に「オルビス ザ クレンジング オイル」現品が当たるチャンスも。
■【特別イベント】1周年記念！2つの特別イベントを開催
「オルビス ザ クレンジング オイル」の発売1周年を記念し、2つの特別なイベントが開催される。7月2日(木)には、無料で「オルビスの湯 WITH PINGU」を楽しめるイベントを開催。抽選応募用フォームから応募し、抽選に当選した人が無料で招待され、当選者限定でゆったりと楽しむことができる。特別イベントではオルビスのサンプルがもらえるゲームも用意されるそうなのでお楽しみに！
また、期間中には特別イベント第2弾の開催も予定。詳細はオルビス公式Xにて告知される。
■【抽選予約制】特別招待イベント概要
開催日程：2026年7月2日(木)
※この日は一般入浴は利用不可
予約方法：【第1部】15時〜17時【第2部】18時〜20時【第3部】21時〜23時
※抽選制の「3部開催」
※抽選に当選した人のみを案内
応募締切：2026年6月28日(日)23時59分
価格：入浴料・サウナ利用料・タオルセットなど無料で利用可能
※館内での追加サービスや物販など、上記に含まれない利用については別途料金が必要
■【数量限定】PINGUコラボデザインのスパバックがもらえるスペシャルセットも販売
オルビスの体験特化型施設「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」の専用サイトにて、「オルビス ザ クレンジング オイル」と「オルビス ユードット エッセンスローション」PINGUデザインボトルのスペシャルセットを販売。このセットを専用オンラインサイトにて購入すると、ノベルティとしてオリジナルデザインのスパバックが付いてくる。
また、イベント期間中に松本湯に設置されたQRコードからアクセスし、スペシャルセットをその場で購入すると、特典として「オルビスの湯 WITH PINGU」の入浴1回無料チケットがもらえる。
■【数量限定】PINGUコラボスペシャルセット
販売期間：2026年6月26日14時〜7月26日(日)
販売場所：
・松本湯(QRコードでの案内)
・「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」専用通販サイト
※商品は後日「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」から発送される
※発送には10日間ほどかかる
内容：
・限定ノベルティ「スパバック」
・「オルビス ザ クレンジング オイル」120ミリリットル
・「オルビス ユードット エッセンスローション」PINGUデザインボトル
・「オルビス ユードット エッセンスローション(医薬部外品)」詰め替え180ミリリットル／効能：メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ
価格：5610円
＜松本湯限定＞
その場での購入特典
・「オルビスの湯 WITH PINGU」の入浴1回無料チケット
※イベント期間中に松本湯にて購入画面を提示した人に限る
■表参道「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」でもコラボレーションイベントを開催中！
「ピングー」 が、表参道にあるオルビスの体験特化型施設「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」をジャックする。2026年6月20日から8月6日(木)まで、同施設でコラボレーションイベント 『PINGU(TM) WITH ORBIS』 が開催される。コラボデザインの化粧水ボトルをはじめ、ぷくぷくステッカーがセットになった限定ドリンク、願いを込められる七夕の短冊まで、ピングー尽くしの空間が待っている。
実施期間：2026年6月20日〜8月6日(木)
営業時間：10時〜20時
会場：東京都港区南青山5-7-1 SKINCARE LOUNGE BY ORBIS
参加条件：事前予約なしで誰でも自由に参加できる
※混雑状況により待機時間が発生する場合あり
(C)2026 JOKER.
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】オルビスの湯 WITH PINGU(イメージ)
2025年5月に発売された「オルビス ザ クレンジング オイル」の発売1周年を記念し、人気キャラクター「ピングー」とコラボレーションした特別な空間が展開される。同イベントでは「落とす、ととのう、うるおう」をテーマに、「オルビス ザ クレンジング オイル」をはじめとした多数のオルビス商品を試すことができる。さらに、イベント限定の装飾や、来場者特典、オリジナルグッズが当たるカプセルトイなどのコンテンツも用意。
■テーマは「落とす、ととのう、うるおう」
オルビスの信念は“肌本来の力を信じて、引き出すこと”。日々知らぬ間に“肌の汚れ”だけではなく、心や表情にも余計なものをまとってしまいがち。温浴施設は、それらを一度すべて手放し、“本来の自分に戻れる場所”。「オルビスの湯 WITH PINGU」では、「落とす・ととのう・うるおう」の体験を通じ、“素直でまっすぐなあなただけの時間”を過ごすことができる。
発売1周年を迎えた、毛穴奥の汚れまでしっかり落とす「オルビス ザ クレンジング オイル」と大人肌をうるおいで満たす「オルビス ユードット エッセンスローション」など、肌本来の力を引き出すスキンケア体験や、カプセルトイといったこのイベント限定のコンテンツを用意。
また、人気キャラクター「PINGU(ピングー)」と「オルビス ザ クレンジング オイル」がコラボレーションしたイラストが館内のポスターやオリジナルグッズに登場。ピングーとともに「落とす、ととのう、うるおう」体験を楽しめる。
■「オルビスの湯 WITH PINGU」イベント概要
実施期間：2026年6月26日〜7月26日(日)
会場：松本湯(東京都中野区東中野5-29-12)
営業時間：【平日・土曜日】14時〜24時【日曜日】8時〜12時、15時〜24時
定休日：木曜日(※同イベント期間中の木曜日は一部営業(抽選・事前予約制))
■【来場者特典】イベント限定ステッカーとサンプルパウチがもらえる
期間中に来場した人全員に、来場特典としてPINGUコラボステッカー、「オルビス ザ クレンジング オイル」のサンプルパウチ、オルビス直営店舗で使えるスキンチェックカードがプレゼントされる。なお、コラボステッカーは前半と後半で異なるデザイン。
■来場特典について
＜前半：2026年6月26日〜7月8日(水)＞
・コラボステッカー
・「オルビス ザ クレンジング オイル」のサンプルパウチ
・オルビス直営店舗で使えるスキンチェックカード
※ステッカーはなくなり次第終了
＜後半：2026年7月10日(金)〜7月26日(日)＞
・コラボステッカー
・「オルビス ザ クレンジング オイル」のサンプルパウチ
・オルビス直営店舗で使えるスキンチェックカード
※ステッカーはなくなり次第終了
■【来場者限定】カプセルトイや来場者限定SNSキャンペーンを実施
■オリジナルグッズが当たるカプセルトイ
来場者は、無料で豪華景品が当たる「カプセルトイ」に参加できる。イベント限定のポーチやペットボトルマーカー、タオル、「オルビス ザ クレンジング オイル」ミニサイズボトルなど1等〜5等まで豪華景品を用意。
※1人1日1回まで無料
■その場で必ずもらえるSNS投稿キャンペーン
松本湯スタッフにSNSの投稿画面を提示すると「オルビス ユードット 3STEPサンプル」をプレゼント。また、X限定で「#オルビスの湯」をつけて投稿した人のなかから、抽選で5人に「オルビス ザ クレンジング オイル」現品が当たるチャンスも。
■【特別イベント】1周年記念！2つの特別イベントを開催
「オルビス ザ クレンジング オイル」の発売1周年を記念し、2つの特別なイベントが開催される。7月2日(木)には、無料で「オルビスの湯 WITH PINGU」を楽しめるイベントを開催。抽選応募用フォームから応募し、抽選に当選した人が無料で招待され、当選者限定でゆったりと楽しむことができる。特別イベントではオルビスのサンプルがもらえるゲームも用意されるそうなのでお楽しみに！
また、期間中には特別イベント第2弾の開催も予定。詳細はオルビス公式Xにて告知される。
■【抽選予約制】特別招待イベント概要
開催日程：2026年7月2日(木)
※この日は一般入浴は利用不可
予約方法：【第1部】15時〜17時【第2部】18時〜20時【第3部】21時〜23時
※抽選制の「3部開催」
※抽選に当選した人のみを案内
応募締切：2026年6月28日(日)23時59分
価格：入浴料・サウナ利用料・タオルセットなど無料で利用可能
※館内での追加サービスや物販など、上記に含まれない利用については別途料金が必要
■【数量限定】PINGUコラボデザインのスパバックがもらえるスペシャルセットも販売
オルビスの体験特化型施設「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」の専用サイトにて、「オルビス ザ クレンジング オイル」と「オルビス ユードット エッセンスローション」PINGUデザインボトルのスペシャルセットを販売。このセットを専用オンラインサイトにて購入すると、ノベルティとしてオリジナルデザインのスパバックが付いてくる。
また、イベント期間中に松本湯に設置されたQRコードからアクセスし、スペシャルセットをその場で購入すると、特典として「オルビスの湯 WITH PINGU」の入浴1回無料チケットがもらえる。
■【数量限定】PINGUコラボスペシャルセット
販売期間：2026年6月26日14時〜7月26日(日)
販売場所：
・松本湯(QRコードでの案内)
・「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」専用通販サイト
※商品は後日「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」から発送される
※発送には10日間ほどかかる
内容：
・限定ノベルティ「スパバック」
・「オルビス ザ クレンジング オイル」120ミリリットル
・「オルビス ユードット エッセンスローション」PINGUデザインボトル
・「オルビス ユードット エッセンスローション(医薬部外品)」詰め替え180ミリリットル／効能：メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ
価格：5610円
＜松本湯限定＞
その場での購入特典
・「オルビスの湯 WITH PINGU」の入浴1回無料チケット
※イベント期間中に松本湯にて購入画面を提示した人に限る
■表参道「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」でもコラボレーションイベントを開催中！
「ピングー」 が、表参道にあるオルビスの体験特化型施設「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」をジャックする。2026年6月20日から8月6日(木)まで、同施設でコラボレーションイベント 『PINGU(TM) WITH ORBIS』 が開催される。コラボデザインの化粧水ボトルをはじめ、ぷくぷくステッカーがセットになった限定ドリンク、願いを込められる七夕の短冊まで、ピングー尽くしの空間が待っている。
実施期間：2026年6月20日〜8月6日(木)
営業時間：10時〜20時
会場：東京都港区南青山5-7-1 SKINCARE LOUNGE BY ORBIS
参加条件：事前予約なしで誰でも自由に参加できる
※混雑状況により待機時間が発生する場合あり
(C)2026 JOKER.
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。