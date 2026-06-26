シャンプーボトルのヌメリまでチェック！毎日のように粗探しをする義母→イビられ続けた嫁が身につけた梅雨時期の“掃除術”とは!?【作者インタビュー】
これでもかと嫁をイビリまくる毒義母に、一見優しそうだけどドケチで超自己中な夫…そのリアルすぎるストーリーが話題を呼んだ漫画『義母クエスト』。それらのエピソードがさらにパワーアップして、漫画『義母クエストリターンズ 〜ヤバすぎる義母との負けられない30年戦争〜』として帰ってきた！
【漫画】本編を読む
前作に引き続き、『義母クエストリターンズ』の内容はAmeba公式トップブロガー・かづ(@kadu0614)さんの実体験に基づいたもの。今回は、原案者のかづさんと、迫力ある作画でストーリーの魅力を引き出している漫画担当の赤星たみこ(@tamikong)さんに、掃除にまつわるエピソードを聞いた。
2人の息子が独立し、現在は夫と猫と穏やかで満ち足りた生活を送る還暦を迎えた主婦・かづさん。しかしこの幸せな生活を手に入れるまでには、壮絶な闘いの日々があったという。
看護学生だったかづは、病院実習中に患者だった秋彦から好意を寄せられ、付き合い始めてすぐに結婚を決意。秋彦は反対する親と縁を切ってまで結婚したはずなのに、なぜか新婚早々、義母からの電話攻撃が！さらに、義実家の近所に引っ越すと、義母は毎日家にやってきて「嫁イビリ」をするようになり…!!
――作中で、かづさんが掃除について厳しくチェックされるシーンがあります。当時から、掃除にもいろいろ気を配っていたと思いますが、梅雨時期お掃除のコツなどがあれば教えてください！
【かづ】今どきの梅雨の洗濯は部屋干しが一般的になり、部屋干し臭対策の洗剤もたくさん売られていますよね。昔なら室内で洗濯物を干すなんて、臭くなるし湿気るし、かといって洗濯物は溜まる一方だし…で困りものでしたが、今は優秀な洗剤とエアコンの除湿で快適です。
結婚当初のMAXケチ太郎な夫はエアコンがあっても使わせてくれず、梅雨時は湿気とカビ汚れとの戦いでした。まずは風呂場ですが、子育て世代にとって入浴後はいろいろ忙しいでしょうが、換気扇を最低3時間は回しておくことをおすすめします。カビ予防には水滴を残さないことが大切ですが、できるなら梅雨時期は24時間回しっぱなしにすることをおすすめします。
台所の布巾は洗って絞ったあとにレンジで1分チンして殺菌してから干してください。市販の除湿剤を活用したり、黒カビが気になる場所にはアルコールスプレーが効果的。エアコンを使う際にはサーキュレーターの併用と、雨が降った日に部屋干しをするときは換気扇を回すと、早く室内がカラッとします。
――SNSで掃除のことも発信されている赤星先生ですが、梅雨時期にやっている掃除方法などがあれば教えてください！
【赤星】梅雨時はジメジメするので、埃をためないよう(埃に湿気が絡みつくので)、棚やドアの桟にハタキをかけるようにしています。そのあと掃除機をかけるとすっきりします。といっても毎日ではなく、埃が目立ってきたら…というずぼらなやり方です。
あとはギューッと絞ったお茶殻を撒いて箒で掃くのもたまにやります。埃がお茶殻に吸着するのですっきりします。床の埃も取れ、簡易雑巾がけくらいキレイになります。雑巾がけをするよりも水分が少なくて済むので、湿気が残らずいいと思います。
これは実際に水分量を測ったのですが、雑巾1枚を濡らして絞ると水分は15ミリリットルくらい、お茶殻をギュッと絞ると5ミリリットルくらいの水分が含まれていました。このお茶殻で4畳半と6畳の和室と8畳のダイニングの掃除ができました。掃除機かけるより楽ちんで、おすすめです。
壮絶な嫁イビリに立ち向かうかづさんの行動力と人間力、さらにそれを臨場感あふれる絵や展開で表現している赤星さんの漫画…2人の強力なタッグにより、読み応え抜群の漫画となっている『義母クエストリターンズ』。まだの人は、ぜひ読んでみて！
取材協力・画像提供：かづ(@kadu0614) 赤星たみこ(@tamikong)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【漫画】本編を読む
前作に引き続き、『義母クエストリターンズ』の内容はAmeba公式トップブロガー・かづ(@kadu0614)さんの実体験に基づいたもの。今回は、原案者のかづさんと、迫力ある作画でストーリーの魅力を引き出している漫画担当の赤星たみこ(@tamikong)さんに、掃除にまつわるエピソードを聞いた。
看護学生だったかづは、病院実習中に患者だった秋彦から好意を寄せられ、付き合い始めてすぐに結婚を決意。秋彦は反対する親と縁を切ってまで結婚したはずなのに、なぜか新婚早々、義母からの電話攻撃が！さらに、義実家の近所に引っ越すと、義母は毎日家にやってきて「嫁イビリ」をするようになり…!!
――作中で、かづさんが掃除について厳しくチェックされるシーンがあります。当時から、掃除にもいろいろ気を配っていたと思いますが、梅雨時期お掃除のコツなどがあれば教えてください！
【かづ】今どきの梅雨の洗濯は部屋干しが一般的になり、部屋干し臭対策の洗剤もたくさん売られていますよね。昔なら室内で洗濯物を干すなんて、臭くなるし湿気るし、かといって洗濯物は溜まる一方だし…で困りものでしたが、今は優秀な洗剤とエアコンの除湿で快適です。
結婚当初のMAXケチ太郎な夫はエアコンがあっても使わせてくれず、梅雨時は湿気とカビ汚れとの戦いでした。まずは風呂場ですが、子育て世代にとって入浴後はいろいろ忙しいでしょうが、換気扇を最低3時間は回しておくことをおすすめします。カビ予防には水滴を残さないことが大切ですが、できるなら梅雨時期は24時間回しっぱなしにすることをおすすめします。
台所の布巾は洗って絞ったあとにレンジで1分チンして殺菌してから干してください。市販の除湿剤を活用したり、黒カビが気になる場所にはアルコールスプレーが効果的。エアコンを使う際にはサーキュレーターの併用と、雨が降った日に部屋干しをするときは換気扇を回すと、早く室内がカラッとします。
――SNSで掃除のことも発信されている赤星先生ですが、梅雨時期にやっている掃除方法などがあれば教えてください！
【赤星】梅雨時はジメジメするので、埃をためないよう(埃に湿気が絡みつくので)、棚やドアの桟にハタキをかけるようにしています。そのあと掃除機をかけるとすっきりします。といっても毎日ではなく、埃が目立ってきたら…というずぼらなやり方です。
あとはギューッと絞ったお茶殻を撒いて箒で掃くのもたまにやります。埃がお茶殻に吸着するのですっきりします。床の埃も取れ、簡易雑巾がけくらいキレイになります。雑巾がけをするよりも水分が少なくて済むので、湿気が残らずいいと思います。
これは実際に水分量を測ったのですが、雑巾1枚を濡らして絞ると水分は15ミリリットルくらい、お茶殻をギュッと絞ると5ミリリットルくらいの水分が含まれていました。このお茶殻で4畳半と6畳の和室と8畳のダイニングの掃除ができました。掃除機かけるより楽ちんで、おすすめです。
壮絶な嫁イビリに立ち向かうかづさんの行動力と人間力、さらにそれを臨場感あふれる絵や展開で表現している赤星さんの漫画…2人の強力なタッグにより、読み応え抜群の漫画となっている『義母クエストリターンズ』。まだの人は、ぜひ読んでみて！
取材協力・画像提供：かづ(@kadu0614) 赤星たみこ(@tamikong)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。