【BEYBLADE X 企業対抗戦】 8月11日開催予定 会場： 東京都 内 参加費：3,000円(1人/3人1チーム)

タカラトミーは「ベイブレードX」において、ビジネスパーソンの交流を目的とした「BEYBLADE X 企業対抗戦」を8月11日に東京都内で開催する。参加費3,000円。現在参加者を募集している。

試合は最大64チーム（1チーム3人1組）のチーム戦トーナメント。他にもBEYBLADE X 関連展示、フリーバトル、ステージイベントなどが用意される。企業アピールブースも設置予定。

参加するためには企業で勤務している実態が必要となる。対象年齢は6歳以上。同一企業（グループ企業可）、法人格を持つ団体、公共団体（省庁・市町村など）に勤めている3人1組のチームであること、参加する方全員が本大会の開催日時点で、企業（グループ企業可）、法人格を持つ団体、公共団体（省庁・市町村など）に1カ月以上在籍している従業員（雇用形態は不問）であり、当該企業（グループ企業含む）・法人・公共団体の名刺を持っていることなどが取り決められている。全ての試合の前に対戦チーム同士で名刺交換をする。

詳細は下記イベント詳細ページを参照して欲しい。

・イベント詳細

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