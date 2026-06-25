神戸DF本山遥、新シーズンも岡山でプレー「さらに上を目指してチームのために走り抜きます」
ファジアーノ岡山は25日、ヴィッセル神戸から期限付き移籍中のDF本山遥の期限付き移籍期間延長を発表した。
25年6月から期限付き移籍で加入している本山はクラブを通じ、「今シーズンも岡山でプレーさせていただくことにしました!百年構想リーグで感じたもの全てをこのシーズンで発揮したいと思います。2025シーズン、百年構想リーグよりもさらに上を目指してチームのために走り抜きます!よろしくお願いします。」とコメント。
また、神戸のクラブ公式ウェブサイトを通じ、「とても悩みましたが、今シーズンも岡山でプレーすることにしました。神戸のACLEでの闘いや百年構想リーグ優勝を見て、自分にはもっと成長が必要だと思いました。神戸に帰ってきて欲しいと思って頂けるような活躍をできるように今年も岡山で全力で頑張ります。よろしくお願いします。」とコメントしている。
25年6月から期限付き移籍で加入している本山はクラブを通じ、「今シーズンも岡山でプレーさせていただくことにしました!百年構想リーグで感じたもの全てをこのシーズンで発揮したいと思います。2025シーズン、百年構想リーグよりもさらに上を目指してチームのために走り抜きます!よろしくお願いします。」とコメント。
また、神戸のクラブ公式ウェブサイトを通じ、「とても悩みましたが、今シーズンも岡山でプレーすることにしました。神戸のACLEでの闘いや百年構想リーグ優勝を見て、自分にはもっと成長が必要だと思いました。神戸に帰ってきて欲しいと思って頂けるような活躍をできるように今年も岡山で全力で頑張ります。よろしくお願いします。」とコメントしている。