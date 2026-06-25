ファミマ九州地方限定で熊本グルメフェア、高菜めしや苺スイーツにくまモンコラボも
【モデルプレス＝2026/06/25】ファミリーマートでは、熊本県にちなんだグルメ等が登場する「めちゃうまかー！熊本グルメ」を6月30日（火）より、九州地方（福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県）と山口県（一部店舗）のファミリーマート約1,500店にて実施する。
【写真】「めちゃうまかー！熊本グルメ」ラインナップ
今回登場するのは、熊本の名物や特産品を活かしたこだわりの食品の数々。「大きなおむすび高菜めし（もち麦入り）」は、熊本の名物である高菜めしをイメージした食べ応えのある一品。「俵おむすびセット」には、熊本県産もみのりをつかったおむすびのほか、熊本で馴染み深い惣菜「サラダちくわ」や、とんこつマー油たれをトッピングした唐揚げが詰め込まれている。
スイーツの「むにほっぺ（ゆうべにいちごのクリーム）」は、むにむにとした食感の生地の中に、熊本県産ブランド苺である「ゆうべにいちご」のピューレを使用したクリームが入ったシュークリーム。あわせて、ちくわの天ぷらの中にポテトサラダを詰めた「サラダちくわ（磯辺）」、デコポンのフルーティーな香りを楽しめるドーナツ棒「デコポンドーナツ棒」もラインナップ。
関連して、全国では6月23日より名店監修のラーメン「熊本ラーメン黒亭 旨辛豚そぼろ入りとんこつ」が登場しており、コンビニから地域の食の魅力を発信する。
また、店舗内に大画面のデジタルサイネージ「ファミマTV」において、九州地方の対象約1,094店にて、HKT48による特別ナレーションが放送される。ナレーションは「ファミリーマート×HKT48 地域密着・九州応援プロジェクト」をともにするHKT48の熊本県出身メンバーが担当し、イチオシのアイテムなどの情報を特別仕様のアナウンスで紹介し、活気ある声で店内を盛り上げる。
さらに、全国の店舗に設置されたマルチコピー機サービス「ファミマプリント」にて、熊本県内の観光スポットなどのブロマイドが登場する。第1弾は熊本県営業部長兼しあわせ部長「くまモン」がデザインに入った特別仕様となっており、大自然や歴史ある絶景スポットと、特別な衣装をまとった愛らしいくまモンのコラボレーション仕様だ。（modelpress編集部）
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【写真】「めちゃうまかー！熊本グルメ」ラインナップ
◆【九州地方限定】ファミマに熊本グルメ続々
今回登場するのは、熊本の名物や特産品を活かしたこだわりの食品の数々。「大きなおむすび高菜めし（もち麦入り）」は、熊本の名物である高菜めしをイメージした食べ応えのある一品。「俵おむすびセット」には、熊本県産もみのりをつかったおむすびのほか、熊本で馴染み深い惣菜「サラダちくわ」や、とんこつマー油たれをトッピングした唐揚げが詰め込まれている。
関連して、全国では6月23日より名店監修のラーメン「熊本ラーメン黒亭 旨辛豚そぼろ入りとんこつ」が登場しており、コンビニから地域の食の魅力を発信する。
◆HKT48による特別ナレーション動画
また、店舗内に大画面のデジタルサイネージ「ファミマTV」において、九州地方の対象約1,094店にて、HKT48による特別ナレーションが放送される。ナレーションは「ファミリーマート×HKT48 地域密着・九州応援プロジェクト」をともにするHKT48の熊本県出身メンバーが担当し、イチオシのアイテムなどの情報を特別仕様のアナウンスで紹介し、活気ある声で店内を盛り上げる。
◆くまモンの限定ブロマイド＆シール
さらに、全国の店舗に設置されたマルチコピー機サービス「ファミマプリント」にて、熊本県内の観光スポットなどのブロマイドが登場する。第1弾は熊本県営業部長兼しあわせ部長「くまモン」がデザインに入った特別仕様となっており、大自然や歴史ある絶景スポットと、特別な衣装をまとった愛らしいくまモンのコラボレーション仕様だ。（modelpress編集部）
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