◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＡ組第３戦 南アフリカ１―０韓国（２４日、モンテレイ競技場）

１１大会連続１２度目出場の韓国（ＦＩＦＡランク２５位）は、４大会ぶり４度目出場の南アフリカ（同６０位）に０―１で敗れ、２連敗を喫した。

引き分けでも１次リーグ突破が決まる韓国は、前半を０―０で折り返す展開。だが、後半１８分に左クロスから相手ＭＦマセコにＤＦの股を通す左足シュートを決められ、先制ゴールを許した。韓国は最後までゴールを奪えなかった。

Ａ組は開催国のメキシコが初戦から２連勝した時点で首位突破が決定。２位の韓国は、南アフリカに引き分け以上で２位通過が決まる一戦で敗れた。同時刻にチェコがメキシコに敗れたため、韓国は４位敗退こそ免れたが、勝ち点３のままで３位に転落。２大会連続の決勝Ｔは他組の結果を待つことになった。

試合結果を伝えた韓国メディア「ＯＳＥＮ」は、「衝撃の敗北」「モンテレイの惨事」「南アフリカにも勝てない韓国 ベスト３２に進む資格はない」などの見出しで報道。格下相手の敗北を、衝撃を持って伝えた。試合を詳報すると同時に、「最悪のシナリオが現実となった」「３位に転落し、自力でのベスト３２入りは水の泡となった」などと報じた。

同組のチェコーメキシコ戦はメキシコが３−０で快勝。これによって韓国は４位敗退を免れ他組の結果次第で決勝トーナメント進出の可能性が残ったが、同メディアは「メキシコが韓国を助けたが、韓国はベスト３２に進む資格すらなかった」と断じた。