大分県内の雨は小康状態となっていますが、26日昼前にかけて再び大雨となるおそれがあります。

【写真を見る】大分県内は26日昼前にかけて再び大雨か 台風7号は27日未明に最接近 交通機関にも影響

梅雨前線の影響で県内は各地で雨が降り続き、26日昼前にかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降るおそれがあります。

降り始めからの雨量は、日田市椿ヶ鼻で327.5ミリ、日田市で281.5ミリ、中津市耶馬渓で264ミリなどとなっています。日田市の一部と由布市全域に警戒レベル4にあたる避難指示が出されています。日田市には「レベル4土砂災害危険警報」が発表されていましたが、午後1時すぎに「レベル2土砂災害注意報」に切り替えられました。

また、山国川上流部には「レベル4氾濫危険警報」が一時発表されましたが、水位が下がったため現在は解除されています。

県内ではこれまでに、土砂崩れや道路の冠水で県道と市道合わせて6か所で通行止めとなっています。日田市や中津市など6つの市と町で幼稚園と小中学校すべてが臨時休校となりました。

26日正午までの24時間に予想される雨量は、いずれも多いところで西部で200ミリ、北部で200ミリ、中部で150ミリ、南部で100ミリとなっています。県内は26日昼前にかけて再び大雨になることが予想されています。

気象台は引き続き土砂災害に厳重に警戒し低い土地の浸水や河川の増水、氾濫に警戒するよう呼びかけています。

また、台風7号は沖縄県宮古島の南にあって1時間に15キロの速さで北北東に進んでいます。27日土曜日の未明に九州の南東海上を通りながら県内に最も近づく見込みです。

交通機関にも影響

この大雨で県内ではJRの一部区間で運行をとりやめるなど交通機関に影響が出ています。

（成迫主馬記者）「こちら朝の大分駅です。通勤通学の利用客が多い時間帯ですが雨によりダイヤの乱れが生じています」

JRでは久大本線の庄内と福岡の久留米の間、豊肥本線の中判田と熊本の肥後大津の間で始発から運行を取りやめています。また、久大本線と豊肥本線の一部区間は本数を減らしての運行となっています。この影響で大分と博多・熊本を結ぶ特急列車23本が運休となりました。

（利用客）「行くのでは困っていないんですけど帰りがちょっと怪しいかなと」「運行情報どうなるかなってのはあるんですけどいろいろ見たりながらチェックしようと思います」

高速道路は東九州道の大分農業文化公園インターと別府インターの間、大分道の湯布院インターと日出ジャンクションの間、日出バイパスの全線が通行止めとなっています。